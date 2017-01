(MF) – C'est un communiqué officiel de la Cour grand-ducale qui vient de l'annoncer ce mercredi soir à 18 heures: «le Prince Louis et la Princesse Tessy ont décidé de divorcer».

Voici in extenso, le texte laconique du communiqué officiel:

«Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont le regret d’annoncer que le Prince Louis et la Princesse Tessy ont décidé de divorcer. Dans ces circonstances douloureuses, ils comptent sur la compréhension de tous pour respecter la sphère privée du couple et de leurs enfants».



Il y a tout juste trois mois et demi, Louis, 30 ans, et Tessy, 31 ans, avaient fêté leurs dix ans de mariage.

Ils s'étaient mariés très jeunes le 29 septembre 2006, en l'église de Gilsdorf. Le prince Louis, troisième enfant (de cinq) du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa, né le 3 août 1986, avait alors tout juste 20 ans. Son épouse, Tessy, née le 28 octobre 1985, avait onze mois de plus que lui.



En épousant le Prince Louis de Luxembourg, elle était devenue Madame Tessy de Nassau. Pour pouvoir l'épouser, le troisième fils du couple grand-ducal a dû abandonner ses prétentions -et celles de ses descendants- au trône du Luxembourg.

Rencontre sous les drapeaux



Le jeune couple s'était rencontré au sein de l'Armée luxembourgeoise. Tessy s'y était engagée en juin 2003 et y avait suivi une formation dans la compagnie de combats. Le permis pour camions, Hummer et Hummer blindé en poche, la jeune femme originaire de Niederkorn s'est portée volontaire pour participer à une mission des Nations unies au Kosovo entre mars et août 2004. C'était alors la seule femme de ce contingent luxembourgeois. Plus tard, elle a été affectée à l'infirmerie et à l'état-major de l'Armée luxembourgeoise.



En septembre 2005, les Luxembourgeois apprirent officiellement leur liaison. La Cour grand-ducale annonça que pour la première fois, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa allaient devenir grands-parents. Leur fils Louis venait alors tout juste de fêter ses 19 printemps.

Le premier fils de Louis et Tessy, le prince Gabriel est né à Genève, avant leur union, le 12 mars 2006. Leur second fils, le prince Noah, est né un an et demi plus tard à Luxembourg. C'était le 21 septembre 2007. L'aîné des petits-enfants du couple grand-ducal a bientôt 11 ans. Son frère a 9,5 ans.

Leurs parcours professionnels



Depuis mai 2014, le prince Louis est diplômé de Richmond, l'Université américaine internationale de Londres, où il a obtenu un BA en arts de la communication. Il a rédigé son mémoire sur la publicité humanitaire et travaille dans le domaine des responsabilités sociales des entreprises.



Il y a un peu moins d'un an, en février 2016, Louis s'était confié à wort.lu au sujet de cette maladie qu'il a «dû combattre toute sa vie» et dont il est parvenu à tirer une force: la dyslexie.

Depuis mi-2016, Tessy, titulaire d'un diplôme en relations internationales à l'Université de Richmond, travaille comme directrice des communications chez DS-48, une entreprise privée de sécurité britannique.