(Par Lee Yeli/AFP/trad. AF) - Robert Kelly, professeur à l'Université nationale de Pusan en Corée du Sud, était en plein direct pour la BBC vendredi dernier lorsque sa fille Marion a fait irruption dans son bureau, installé dans la maison. Son petit garçon James a suivi en roulant de façon très décidée derrière sa sœur dans son youpala.

L'épouse de Robert Kelly, Kim Jung-A, qui regardait l'interview à la télévision depuis le salon, est accourue dans le bureau quelques secondes plus tard pour faire sortir les petits intrus. Le père, surpris, essaie de pousser sa fille d'un geste un peu gêné, et son envie de rire a été communicative. La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux puisqu'elle a cumulé plus de 160 millions de vues sur Youtube.



Cette scène attendrissante et drôle a aussi suscité des réactions choquées d'internautes persuadés de la brutalité des parents, ou du père et de la nourrice, car on ne savait pas qui était cette femme qui était intervenue, envers les enfants.

Robert Kelly est expert en géopolitique est-asiatique. Il dit que sa famille et lui ont été «submergés de coups de fils, de messages et de Tweets».

«Je suis tellement débordé avec cette histoire que je ne lis même plus les sites web», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse organisée à l'université de Busan, en présence de sa femme et de leurs enfants.



Né aux Etats-Unis, Robert Kelly a fait ses études à l'université d'Etat en Ohio. Il enseigne la politique étrangère à l'université où il est actuellement professeur associé et s'intéresse à la recherche en politique internationale et politique théoricienne.



Il a rédigé de nombreux articles en politique et collabore régulièrement à des magazines d'informations comme Newsweek ou intervient comme commentateur dans des émissions télévisées internationales.



«J'espère que maintenant, quelques personnes connaissent mon travail», a-t-il dit. «Je veux dire, ce ne serait pas la première ligne de ma nécrologie.»

S'il avait pu deviner les conséquences, aurait-il refusé la permission à la BBC de publier la vidéo sur sa page Facebook? «Si j'avais pu éviter à cette vidéo de se répandre sur internet, oui», a répondu Robert Kelly.



La vidéo avait déclenché des accusations de discrimination en Corée du Sud et ailleurs après que certains internautes aient aussitôt affirmé que son épouse était en fait une nourrice. «La babysitter cherche maintenant un nouvel emploi», avait annoncé un tweet.



Un autre avait tweeté: «La babysitter a dû être virée». Mais Kim, la femme de Robert Kelly a tenté de couper court à ces malentendus désagréables en incitant les internautes à prendre cette vidéo de façon plus légère, tout en formulant l'espoir que cela pourrait changer le regard de certaines personnes. «Il existe beaucoup de familles interculturelles dans le monde et j'espère que cela pourra être une opportunité pour changer la perception qu'en ont les gens», espère Kim.







