(nal) - «Pour la troisième année consécutive, les championnats belge et néerlandais de montgolfières se dérouleront au centre de compétition situé aux Doyards à Vielsalm», explique Steven Vlegels, champion de Belgique de la discipline et membre de la commission des sports de la Fédération Royale Belge d’Aérostation.



«Le Luxembourg, qui a organisé l’événement à Mersch l’an dernier, a décidé de nous rejoindre. Au classement général s’ajouteront les classements des trois championnats nationaux.»

Un parcours qui sillonne le Nord du Grand-Duché

La zone de compétition a été délimitée dans un rayon de 50 kilomètres autour de Vielsalm. Elle englobe le Nord du Grand-Duché de Weiwampach à Clervaux en passant par Wincrange et Troisvierges.

Les 52 pilotes inscrits sont issus de 13 pays, en l’occurrence la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la République Tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Hongrie, la Lituanie, la Pologne, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.

Le Luxembourg sera représenté par Nicolas Weber, Christophe et Nico Betzen, Georges Klomp, Claude Kraft et Clément Mignot. «Sept vols sont prévus entre le 25 et le 28 mai», précise Christophe Holvoet, membre du comité organisateur.

«Pour des raisons météorologiques, ils auront lieu quelques heures après le lever du soleil ou le soir avant le coucher du soleil. Le site de décollage peut se trouver partout dans la zone de compétition et sera choisi en fonction de la direction du vent. Les vols seront annulés en cas de pluie, de risque d’orage ou de vent violent.»

Plusieurs épreuves, comme parcourir un trajet défini dans l’espace aérien, faire l’angle le plus grand entre deux trajectoires, parcourir la distance la plus longue en vingt minutes ou encore lancer un «marqueur» le plus proche du centre d’une cible, départageront les candidats.

Les vainqueurs représenteront leur pays au championnat du monde en Autriche en 2018.

Les organisateurs cherchent encore des terrains de décollage et des prairies pour placer les cibles. Ils précisent qu’ils ont besoin de l’équivalent de quatre à cinq terrains de football, accessible en voiture.

