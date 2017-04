Le Premier ministre, Xavier Bettel, a rencontré Yannis Bastian, un Luxembourgeois qui a fait le tour du monde à vélo et a ainsi parcouru 35.000 kilomètres.



Après un périple de deux ans et demi à travers plus d’une quarantaine de pays, Yannis Bastian est rentré au Luxembourg début avril et a fait un détour par le ministère d’État, avant de rejoindre Echternach et son village natal de Berbourg.



Yannis Bastian a raconté ses aventures au Premier ministre, qui l’a félicité pour ses exploits, d’autant plus qu’il a profité de ce tour du monde pour collecter des fonds au profit de la fondation Kriibskrank Kanner:



«Un tel tour du monde à vélo en solitaire est une expérience unique et incomparable qui vous marquera à vie. Combiner cette expérience avec une action caritative au profit d’enfants atteints d’un cancer est un geste très noble», a estimé Xavier Bettel, qui a qualifié Yannis Bastian d’excellent ambassadeur pour le Luxembourg.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.