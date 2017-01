Des dizaines de chiens venus avec leurs maîtres recevoir une bénédiction étaient les vedettes de la messe de dimanche dans l'église de San Anton (Saint-Antoine) à Madrid, pour les fêtes du saint patron des animaux domestiques.

«Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te bénis. Amen», dit le père Angel à Chispi, shih-tzu de 10 ans vêtu d'un manteau rouge et transporté dans une poussette, en projetant quelques gouttes d'eau bénite sur sa tête.

«On espère que cela lui permettra de vivre une année de plus. On a cette foi, on y croit parce qu'on l'aime beaucoup. Ca nous enchante de venir ici», explique sa maîtresse, Maria Luz Gomez, 56 ans, qui vient chaque année depuis la lointaine Cantabrie, dans le nord du pays.

«J'aime cette église. Elle accepte tout le monde, les animaux aussi», confie Mar Lopez, 45 ans, venue avec ses deux chiens, Frida (1 an) et Gromit (8 ans), depuis Zarzalejo, village à une cinquantaine de kilomètres de la capitale.

«Saint-Antoine aimait et bénissait les animaux. Il disait que ce sont des créatures de Dieu, et c'est pour cela qu'ici nous bénissons les animaux domestiques», explique à l'AFP, entre deux bénédictions, le père Joaquin, prêtre dans cette église de Chueca, le quartier gay de Madrid, connue pour son action en faveur des sans-abri.

Fêté le 17 janvier, Saint-Antoine, ermite ayant vécu aux IIIe et IVe siècles en Egypte, représenté aux côtés d'un cochon par des peintres comme Velazquez ou Bosch, est le saint patron des animaux domestiques.

Et à Chueca comme ailleurs à Madrid, du 14 au 17 janvier, des stands et animations en faveur des animaux se succèdent: visites du refuge municipal, concerts et pièces de théâtre sur les animaux...

Sur la place Chueca, épicentre du quartier, des associations de protection des animaux tiennent un stand incitant les passants à adopter ou à parrainer un animal en refuge, sans avoir auprès du public le même succès que l'église San Anton toute proche, où humains et animaux se bousculent pour entrer.

