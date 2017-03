(MF) – Il est 5h15 du matin samedi lorsqu'un motard voit une automobiliste lui faire des signes de détresse avec sa lampe de poche. Au petit matin, sa femme, alertée par l'employeur, le retrouve inconscient à côté de sa moto.

Que sait-il réellement passé? Pourquoi le motard a-t-il été laissé inconscient au bord de la route? La voiture était-elle vraiment en panne? Autant de questions auxquelles sont confrontés depuis samedi les policiers du commissariat de Grevenmacher qui ont lancé un appel témoin.

Parti au travail, le motard s'arrête lorsqu'il aperçoit au bord de la route, entre Ehnen et Lenningen, la Peugeot 205 tous feux de détresse actionnés et le capot ouvert. Apparemment la voiture, un ancien modèle, est en panne. Le motard se gare et vient en aide à la conductrice qui parle le français. Ce qui s'est passé ensuite, le motard ne s'en souvient plus.



Fait est qu'il a été frappé et qu'il a été retrouvé inconscient au bord de la route.



C'est une collègue de travail, ne voyant pas le motard arriver, qui a sonné l'alerte samedi vers 6h10. Partie à sa recherche, sa femme l'a retrouvé inanimé près de sa moto. De sa sacoche, de l'argent avait été dérobé.



De la Peugeot 205 trois portes, plus de trace.



Toute personne susceptible d'avoir vu ou remarqué la Peugeot 205 autour de 5h15 samedi est priée de téléphoner au commissariat de Grevenmacher en composant le 4997 -7500.

