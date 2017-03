(SW/VO) - Trois semaines après l'accident de train de Bettembourg, la SNCF a décidé de reprendre le travail. La reprise du trafic est partielle pour l'instant et devrait être complète dès lundi.

Cependant, la SNCF préfère rester prudente au vu des rebondissements de ces dernières semaines: "même si la réunion avec Sud-Rail, la CFDT et la CGT s'est bien déroulée hier et que les cheminots semblent plus confiants pour leur sécurité, on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation", explique Didier Wallerich de la SNCF.

Ce jeudi, une dizaine de trains assurent la liaison entre Metz et le Luxembourg et une reprise complète du trafic est prévue pour lundi. "Mais cela dépendra des syndicats", précise Didier Wallerich, "Les plans de transport sont faits au jour le jour".



Des conducteurs accompagnés sur leur trajet



Durant la réunion de mercredi, c'est surtout de la sécurité dont il a été question et des mesures ont été prises pour rassurer les conducteurs de train.

"Les conducteurs qui le souhaitent peuvent être accompagnés d'un autre cheminot durant leur trajet entre les deux pays", précise le porte-parole, "C'est d'ailleurs pour ça que la reprise du trafic est progressive".







Info trafic @TER_Metz_Lux trains supplémentaires

88803 LUX 7h27 THL 7h57

88805 LUX THL 8h25

88717 LUX 8h09 Metz 8h57 — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 8 mars 2017





Info trafic @TER_Metz_Lux trains supplémentaires

88712 Metz 6h46 THL 7h17 LUX 7h46

88500 Nancy 6h20 THL 7h27 LUX 7h52 — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 8 mars 2017





Info trafic @TER_Metz_Lux à la demande générale: trains supplémentaires pour demain

88708 Metz 6h07 THL 6h38 LUX 7h06 — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 8 mars 2017





