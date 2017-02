(SW) - Ce mardi matin, un grave accident ferroviaire a eu lieu près de Bettembourg: un train de marchandises qui circulait en direction de Luxembourg est entré en collision avec un train de voyageurs qui allait vers la France. Un accident qui a fait au moins un mort et plusieurs blessés.

Le trafic est totalement interrompu vers la France, sur la ligne 90, Luxembourg-Bettembourg-Thionville-Metz, et ce, pour au moins 48 heures. Alors comment rentrer chez soi ce mardi soir et revenir au bureau mercredi matin?

Pour ce mardi soir, tout était bien organisé, malgré un premier train supprimé au départ de Luxembourg vers Metz. En cause, un «manque de personnel assurant la sécurité des trains», explique Didier Wallerich, en charge de la communication SNCF.

Un souci qui ne s'est pas réitéré sur les trains prévus à 17h38, 18h38 et 19h31 puisque du «personnel a été mobilisé». Ils ont donc pu partir normalement.

Pour mercredi matin, Didier Wallerich annonce deux trains, au départ de Metz et Thionville, à 06h10 pour le premier et 05h40 pour le second.

Des correspondances à Longwy seront assurées afin d'acheminer les travailleurs frontaliers jusqu'à Luxembourg.

En revanche, seuls ces deux trains circuleront. Il faudra ensuite compter sur les bus pour venir travailler. Vingt bus au total seront mobilisés et circuleront toutes les 10 minutes entre Thionville et Luxembourg.

Pour les habitants de Hettange, des navettes reliant leurs villes à Bettembourg seront également aménagées.

Quant au retour du soir, la SNCF n'a pas encore "établi de plan" mais tentera tout de même d'offrir des options de retour aux voyageurs. "Mais la situation va être fortement perturbée jusqu'à la fin de la semaine", souligne Didier Wallerich.









Retrouvez ci-dessous les différents moyens de substitution mis en place:

22 bus de substitution

La SNCF annonce avoir mis en place 22 bus de substitution entre Thionville et Luxembourg depuis ce mardi matin. Ils circulent dans les deux sens. A Luxembourg, vous les trouverez sur le quai 21.

A 16h30 mardi, les premiers frontaliers étaient présents à la gare de Luxembourg pour trouver un bus afin de rentrer chez eux. Des panneaux informatifs et des agents des CFL étaient présents sur place pour les aider.

«Tout est fluide pour le moment, c'est plutôt bien organisé», explique notre photographe sur place.

Il est également possible de prendre les bus transfrontaliers vers Hettange-Grande et Thionville. Les bus 323 et 302 par exemple font la navette entre Bettembourg et Hettange-Grande.

Les voyageurs sont priés d'utiliser les trains de la ligne 60 pour rejoindre Bettembourg: en effet, le trafic national au Luxembourg n'est pas impacté par cet incident.

D'autres bus sont mis en place pour les voyageurs à destination de Paris. Ils partent de Luxembourg vers la gare Lorraine TGV.

Idem en sens inverse: les voyageurs souhaitant se rendre à Luxembourg sont acheminés par autocars à partir de Metz ou Thionville.

4 trains vers Metz à partir de 16h30

Pour les irréductibles qui veulent tout de même prendre le TER, quatre trains étaient mis en place à partir de 16h30, au départ de Luxembourg et à destination de Metz.

Ils partaient à 16h30, 17h30, 18h30 et 19h30, et passaient par Longwy, comme lors du précédent accident ferroviaire du 27 janvier dernier.

4 trains prévus au départ de Lux vers Metz pour heures de pointe de ce soir:

Départ 16h40,

Départ 17h38,

Départ 18h38,

Départ 19h31, — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 14 février 2017

Ils desservent les gares de Uckange, Maizières-lès-Metz et Hagondange. «Il faut tout de même compter en moyenne 1h30 de route», détaille la SNCF.

«Le plan de transport entre Metz et Thionville a été allégé pour justement permettre à davantage de trains de passer. Thionville n'est normalement qu'une gare de passage, mais là, elle devient un terminus», explique-t-on du côté de la SNCF.

Les voyageurs de TER peuvent également prendre des trains vers Volmerange ce soir «sans recevoir de contraventions», précise Marc Hoffman des CFL.

Le devenu célèbre #CovoitMetzLux

Comme pour chaque incident ferroviaire, le #CovoitMetzLux a été mis en place à nouveau dès ce mardi matin.

Les premiers voyageurs partaient vers 17 heures de Luxembourg vers la France.

Routes barrées

Les routes autour du lieu de l'accident seront interdites à la circulation jusqu'à mercredi matin pour permettre aux services de secours d'acheminer le matériel spécial.

Les routes barrées sont les suivantes:

le rond-point sur la route de Zoufftgen, à la sortie de Dudelange, jusqu'à la zone industrielle Riedgen,

les environs de Krackelshaff également.

