(AF) - S'il est difficile de chiffrer avec précision les coûts engendrés par le trafic, c'est notamment parce qu'il a des répercussions multiples.



Le député André Bauler (DP) a adressé cette question parlementaire au ministre de l'Economie Etienne Schneider qui dans sa réponse, porte divers éléments à sa connaissance.



Le Luxembourg est classé 4e pays d'Europe le plus congestionné par le trafic: «Les usagers ont passé, en moyenne, 33 heures par an dans les bouchons» (source citée: INRIX). Le Luxembourg arrive après la Belgique (44 heures), les Pays Bas (39 heures) et l'Allemagne (38 heures).



Si l'on compte ce temps comme un salaire moyen, en rapportant cette estimation de 33 heures aux 230 jours ouvrables (soit 52 semaines de 5 jours moins 30 jours de congés), on arrive à un prorata de 9 minutes par jour ouvrable passées dans les embouteillages. On arrive ainsi à 966 euros par personne et par an. Disons 1.000 euros. Soit près de 400 millions d'euros, rien que pour la population active au Grand-Duché!

«En comparaison ayec cette estimation, INRIX a estimé, en 2016, dans son étude "Europe's Traffic Hotspots. Measuring the Impact of congestion in Europe" que le coût économique annuel s'élève à 263 millions d'euros. Cependant, cette estimation se base uniquement sur l'agglomération de la Ville de Luxembourg tout en prenant le mois de septembre 2016 comme mois de référence. En sachant que la première quinzaine du mois de septembre fait généralement partie des vacances scolaires d'été, nous pouvons conclure que ce coût économique est sous-estimé», conclut la réponse du ministre de l'Economie.



À ces coûts s'ajoutent les répercussions liées aux retards de livraison pour les entreprises, les retards des employés, etc.



