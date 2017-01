(AF / MF) – Le conflit semble toucher à sa fin à la SNCF. Le personnel reprend le travail, le trafic reprend son cours presque normal. Des perturbations sont encore signalées ce soir avec la suppression de certains trains, comme l'a indiqué l'un des porte-paroles de la SNCF (cliquer sur le lien twitdoc pour voir la liste):



@avtermel @TER_Metz_Lux liste trains supp en PJ;probable qu’il y ait encore quelques suppressions en opérationnel https://t.co/fDPdCHbeTd — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 4 janvier 2017

Et toujours le numéro de renseignement sur la circulation des TER Lorraine:



0800 87 05 29 depuis la France (00 33 800 87 05 29 depuis l'étranger).

Un «droit de retrait» suite à des contrôleurs agressés



Fortement perturbé depuis mardi soir, le trafic des TER Lorraine le restera au moins jusqu'à ce mercredi après-midi. En cause: l'exercice du droit de retrait par «une partie des contrôleurs de Metz» après l'agression verbale d'une contrôleuse à Uckange mardi vers 15 heures, indique la SNCF. Le trafic était fortement perturbé ce matin sur la ligne 90 Nancy-Luxembourg.

11 bus des sociétés Emile Weber et Vandivinit assurent la liaison Thionville-Bettembourg assurent les CFL qui ont détecté la «grève sur le réseau étranger» dès 5 heures ce mercredi matin.

«Il ne s'agit pas d'une grève, mais bien de l'exercice du droit de retrait, prévu par le Code du travail lorsque le salarié se sent en danger», explique Didier Wallerich, directeur des affaires publiques et de la communication externe à la SNCF.

arrêt de travail inopiné suite à droit de retrait, gestion extrêmement difficile car au « coup par coup », quasiment au départ du train. https://t.co/5hd5aEM2ZT — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 4 janvier 2017

«Des discussions sont engagées entre la SNCF et les agents pour que le travail puisse reprendre le plus rapidement possible, mais ce ne sera pas possible avant mercredi après-midi», a encore indiqué le porte-parole dans la soirée.

TER flash trafic 21h18

Les équipes travaillent actuellmnt sur la mise en place d'1 plan de transport allégé et moyens de substitut° demain — Marc MATHEY (@MarcMatheySNCF) January 3, 2017

D'autres possibilités de transport

En covoiturage:

#covoitMetzLux: le hashtag employé lors des grosses galères du mois de juin est ressorti ce mardi soir sur Twitter: les frontaliers sont solidaires et s'organisent!

Karzoo: un site et une appli conçues au Luxembourg principalement pour les frontaliers.

Blablacar: bien connu, c'est aussi pour cela qu'il propose de nombreux trajets. Y compris entre la France et le Luxembourg.

En bus:

Toutes les localités ne sont pas desservies par les bus transfrontaliers. Vous trouverez les trajets et horaires sur le site Mobilitéit.lu. Il vous faudra aussi regarder sur votre réseau local de bus pour accéder à la correspondance souhaitée.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.