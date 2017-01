(vb / VO) -La tempête Egon est passée sur le Luxembourg dans la nuit faisant de nombreux dégâts. Les services d'urgence ont dû intervenir 180 fois et ce vendredi matin, certaines routes sont encore bloquées.

La tempête Egon est passée sur le Luxembourg dans la nuit de jeudi à vendredi, faisant des dégâts et arrachant des arbres. Dans l'Oesling, plus de 20 centimètres de neige sont tombés.

A partir de 23 heures, de très fortes rafales de vent ont été enregistrées. Les communes de Wasserbillig, Steinfort et Bettembourg ont enregistré des pics allant jusqu'à 120 km/heure.

Les services d'urgence ont dû intervenir 180 fois dans la nuit afin de dégager les routes des branches d'arbre, d'objets poussés sur la chaussée par le vent. C'est surtout entre minuit et deux heures du matin qu'ils sont le plus intervenus. Un pompier a d'ailleurs été légèrement blessé durant un sauvetage.



Les routes actuellement bloquées

N2 Val de Hamm entre Pulvermühle et le rond-point Iergäertchen est fermée à cause d'un arbre

Route de Luxembourg, Dudelange

Un camion barre la route entre Marnach et Hosingen

La route entre Rumelange, Kayl et Esch est complètement fermée



Sur l'A7 à hauteur de Schieren: la voie de droite est bloquée en raison d'un accident.



Rue du Hussigny à Belvaux est fermée à cause d'un arbre tombé sur la chaussée

20 centimètres de neige dans le nord

C'est surtout le nord du pays qui a été touché. Selon Meteolux, les chutes de neige ont été abondantes. Dans l'Oesling, on enregistre 20 centimètres.



A Hosingen, l'école est annulée ce vendredi car le transport scolaire n'a pas pu être assuré. Les communes de Troisvierges, Weiswampach, Clervaux, Burscheid et Kiischpelt sont également fortement impactée par la tempête. Le lycée de Wiltz est fermé pour ce dernier jour de cours avant le week-end.

La Post a annulé ses tournées dans le nord.



Des trains en retard

La voie ferrée n'est pas exempte de problèmes ce vendredi matin: les voies entre Bettembourg et Thionville sont bloquées par un obstacle et la CFL annonce de possibles retards.



Des problèmes techniques ont été signalés à Bettembourg.

Le réseau Creos est, lui aussi, perturbé. les vents violents ont endommagé le réseau d'électricité à cause des arbres qui ont été arrachés et sont tombés sur les fils. Les communes les plus touchées sont: Bastendorf, Flebour, Tandel, Mondorf, Emerange, Schengen, Itzig, Sandweiler, Contern, Christnach, Waldbillig, Breidweiler, Colbette, Kobenbour et Mullerthall. Depuis jeudi soir, les équipes de réparation sont en service.



