(MF) – Si les grues et engins de construction sont muets depuis le début de cette année sur tous les chantiers du Luxembourg, ce n'est pas à cause du froid mais des congés collectifs. Les ouvriers reprendront leur travail le 12 janvier... à moins qu'il fasse toujours -5°C ou moins. A partir de quand et comment est activé le «chômage intempéries»?

Outre les trois semaines d'été, les ouvriers du bâtiment et du génie civil sont obligatoirement en congé durant deux semaines et demie l'hiver. Et comme ils ont travaillé jusqu'au vendredi 23 décembre 2016 en fin de journée, ils reprendront le jeudi 12 janvier 2017 au matin.



En attendant, il est interdit de construire ou de faire un trou dans la terre durant ce congé collectif d'hiver. Les électriciens, chauffagistes, carreleurs, peintres et les couvreurs ne disposant pas de la même convention collective, ils s'activent déjà sur les chantiers, à l'intérieur des bâtiments. Dehors c'est le calme plat.



Et en cas de grand froid comme ce vendredi matin -le thermomètre est descendu à -12°C par endroit- qu'en est-il? «Il n'y a pas de définition» dans le Code du travail «qui stipule à partir de quelle température on ne peut plus travailler dehors», pose Nico Fehlen au ministère du Travail et de l'Emploi. Et il poursuit: «C'est à l'employeur de prendre en compte les critères de sécurité au travail pour ses salariés et les critères techniques».

Concrètement, «certains matériaux ne peuvent pas être mis en oeuvre quand il fait trop froid. On peut couler du béton et même y rajouter de l'eau chaude jusqu'à 2°C après ça on prend un risque», explique Marc Friob, directeur général adjoint de la Compagnie de construction luxembourgeoise (CDCL). En revanche, «quand il fait -5°C et qu'il y a un ciel bleu comme aujourd'hui, c'est le meilleur temps pour faire du terrassement», sait pour sa part Michaël Repplinger, directeur TP chez Tralux.

Dans ces deux entreprises de construction, la décision de cesser le travail à cause des températures négatives est «prise en bon père de famille: Cela dépend du travail à effectuer: Ça se gère chantier par chantier», explique Michaël Repplinger.

«On en parle le matin et on décide au cas par cas. Certains travaux peuvent être exécutés à l'intérieur mais on ne laisse personne travailler dehors par -5°C», assure Marc Friob, directeur général adjoint de la CDCL.

Quand des ouvriers sont placés en chômage intempéries, «l'employeur fait une demande auprès de l'Adem. A ce moment-là, les coûts générés sont pris en compte par le Fonds de l'emploi. L'indemnité compensatoire est alors de 80% du salaire moyen brut touché par le salarié au cours des trois mois avant l'incidence du chômage pour intempérie», résume Nico Fehlen.



