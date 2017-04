Lors du dernier déjeuner des «Râleurs du TER» qui s'était déroulé dans les locaux du syndicat de cheminots luxembourgeois Syprolux, la présidente Mylène Bianchy avait exprimé sa déception face à l'attitude des syndicats de cheminots français. Suite à la collision ferroviaire du 14 février qui a coûté la vie à un conducteur de train luxembourgeois, une partie des cheminots français, craignant pour leur sécurité, avaient fait valoir leur droit de retrait après que la circulation des trains avait été rétablie.



Mylène Bianchy avait expliqué qu'en plus du choc dû à l'accident, il avait fallu suppléer au manque de trains et organiser, conjointement avec la SNCF, un service de bus de substitutions pour acheminer les voyageurs. Et pas de nouvelle des syndicats de cheminots français, avait-elle déploré.



D'autres rendez-vous vont suivre



Il semble que la glace se brise. Suite à son intervention lors d'un rassemblement à l'ETF (European's Transport Workers Federation, fédération européennes des travailleurs des transports), des représentants du syndicats de cheminots Syprolux ont été invités à rencontrer des membres d'un syndicat français, l'UNSA-ferroviaire (syndicat réformiste).



Le dialogue commence à s'établir car d'autres rendez-vous devraient suivre. «La fermeture d'une voie à Bettembourg avait été mal perçue par les cheminots français», rappelle Mylène Bianchy. «Les cheminots français ont été méfiants. Pour nous c'est incompréhensible, parce que si on remettait la confiance en question au Luxembourg, on ne pourrait plus travailler!»

La rencontre avec l'UNSA s'est déroulée mardi à Metz. «C'était une première rencontre pour parler de l'accident et de la façon dont il a été vécu d'un côté et de l'autre.» Quatre représentants de Syprolux s'y sont rendus… En train bien sûr.



D'autres devraient suivre, au Luxembourg cette fois, avec d'autres syndicats français, à l'automne. Une démarche qui vise à établir le dialogue entre les cheminots de part et d'autre de la frontière.



