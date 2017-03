(MF) – Les inondations inédites du 22 juillet 2016 dans la Vallée de l'Ernz ont montré les limites des garanties d'assurances proposées jusqu'ici au Luxembourg. A partir du 1er juin 2017, les assureurs proposeront une meilleure prise en charge des sinistres liées aux inondations grâce à une couverture d'assurance complémentaire, ont fait savoir ce lundi l'Association des compagnies d'assurances et de réassurances (ACA) et le ministère des Finances.

Les cinq assureurs membres de l'ACA (Allianz, Axa, Bâloise, Foyer et Lalux) adaptent leur offre d'assurance pour apporter une réponse plus appropriée aux attentes de leurs assurés lorsqu'ils se retrouvent soudainement confronté aux gros dégâts engendrés par une inondation majeure.

Comme ils se sont bien rendus compte que les garanties d'assurance de types «périls climatiques» (complément facultatif à l'assurance Habitation) proposées jusqu'ici ne suffisent pas, ces assureurs s'engagent à couvrir dorénavant les risques «inondations» en proposant une garantie de base optionnelle. Une couverture qui sera proposée à tous les résidents en complément de leur assurance Habitation, sans qu'elle soit obligatoire.

Pour les moins de 1% de la population qui vivent le long de la Moselle et de la Sûre -zone de risque décennal avec une forte exposition au risque inondation- et pour lesquels il n'existait pas de solution d'assurance inondation, l'ACA prévoit une indemnité annuelle de base de 20.000 euros par an et par sinistre (bâtiment et contenu confondus).

Pour les autres 99 % de la population, l'indemnité de la nouvelle assurance complémentaire pourra s'élever à 200.000 euros par an et par sinistre.

«La nouvelle garantie couvrira l'inondation au sens large», précise l'ACA. Seront donc pris en compte le refoulement des égouts publics, le débordement de cours d'eau suite à de fortes pluies, un glissements ou un affaissement de terrain dus aux pluies.





