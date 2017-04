La Société nationale de circulation automobile (SNCA) étend ses horaires d’ouverture pendant la période de grande affluence, du 19 avril au 15 juillet, y compris sur le site de Sandweiler.

Les guichets resteront ouverts tous les mercredis de 17 à 19 heures ainsi que tous les samedis matin de 7h30 à 11h30 en vue d’accueillir les clients.

Il faudra prendre un rendez-vous au préalable pour toutes démarches liées à l’immatriculation et l’agréation.

Les rendez-vous peuvent être réservés via le site internet de la SNCA, et les démarches d’immatriculation peuvent être réalisées en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 via la plateforme de myguichet.lu.

Les dossiers d’immatriculation peuvent aussi être envoyés par voie postale ou être déposés directement à la réception de la SNCA.