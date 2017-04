Par Maurice Fick



Joli succès populaire pour la première édition de la «Ferme en ville» ce week-end à l'ombre de la Gëlle Fra en plein cœur de la capitale luxembourgeoise. Un Salon pensé pour recréer le lien entre l'agriculture luxembourgeoise et le consommateur. Plusieurs ministres dont le Premier, Xavier Bettel, et le président de la Chambre, Mars di Bartolomeo, ont mis les mains à la pâte et montré comment cuisiner les produits du terroir.

Au milieu des vaches Aubrac et limousines, des lapins «japonais» et autres moutons, des stands de légumes, de fromages, de crèmes glacées maison (ça tombait bien avec ce soleil!) et de charcuteries - tout 100% made dans les fermes du Grand-Duché - ministres, députés et échevins de Luxembourg-Ville ont défilé samedi et dimanche sous la tente centrale de la gigantesque ferme pour se prêter au spectacle du show cooking. Sans nul doute parce que les échéances électorales approchent mais aussi pour d'autres raisons...



Deux duos avaient ouvert le bal au «piano» samedi: Claude Wiseler (tête de liste du CSV pour les élections législatives de 2018) et Martine Hansen (députée et vice-présidente du CSV), puis Patrick Goldschmidt (échevin DP à Luxembourg) et Serge Wilmes (tête de liste du CSV pour les élections communales d'octobre 2017). Dimanche matin, on retrouvait Sam Tanson (échevine de Luxembourg, Les Verts) et Romain Schneider (ministre des Sports et de la Coopération, LSAP) sur la scène engazonnée. Il ne s'agit pas d'un duel à la cuillère pour désigner le meilleur marmiton mais de «présenter des recettes cuisinées avec des produits du terroir luxembourgeois», résume le chef de cérémonie, Bernard Thielen, cuisinier beaufortain à la retraite.

«Mars di Bartolomeo c'est déjà un pro»

Si le Premier ministre a relevé le défi sur assiette en présentant un filet de bœuf au poivre noir concassé avec ses pommes sautées et légumes, il a mis un point d'honneur à ne pas manquer ce premier salon de l'agriculture luxembourgeois en ville parce que «l'agriculture me tient vraiment à cœur» et... la manifestation tout particulièrement. «C'est moi qui ai lancé le projet lorsque j'étais encore bourgmestre à Luxembourg et je suis content de voir qu'il s'est concrétisé», glisse Xavier Bettel. Le président de l'association des jeunes éleveurs et cultivateurs luxembourgeois (Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren asbl, LLJ), Marc Roeder, confirme.

«Je suis venu parce que j'aime cuisiner les bons produits luxembourgeois avec lesquels on peut faire n'importe quel plat international!», assure de son côté Mars di Bartolomeo. Le président du parlement n'a pas hésité un instant à se mêler à la foule des visiteurs pour présenter sa réalisation: un médaillon d'agneau au romarin et au miel avec variation de légumes et de pommes rissolées.

«Un avenir en or»

Cuisiner avec les produits du terroir sans forcément focaliser sur la dépense: «C'est ça le développement durable. Les produits au Luxembourg sont bons mais tout le monde ne le sait pas!» et Mars di Bartoloméo est venu le dire avec sa gouaille et avec son savoir-faire en cuisine. Parmi tous les autres, «Mars di Bartolomeo c'est déjà un pro. Ça se voit. Il cuisine beaucoup à la maison», confie en coulisse le chef-cuisinier Bernard Thielen. Le président de la Chambre a même apporté ses propres ustensiles.



Quel est ce manche qui dépasse du sac à dos du président de la Chambre des députés? «C'est le rouleau à pâte que mon père m'a fabriqué et auquel je tiens beaucoup», glisse Mars di Bartolomeo.

Photo: Maurice Fick

Le ministre de l'Agriculture, Fernand Etgen, aime aussi cuisiner chez lui: «Surtout les gaufrettes, les spaghettis, les lasagnes et la sauce bolognaise.



S'il était à la «Ferme en ville» c'est pour souligner avant tout la «nécessité de rapprocher l'agriculteur avec le consommateur. Il s'agit de créer un partenariat sur une base de compréhension et de transparence. Car le consommateur d'aujourd'hui veut avoir une vue sur toute le chaîne agro-alimentaire et savoir comment ont été fabriqués les produits» qui arrivent dans son assiette. «Il veut avoir l'assurance qu'il mange des aliments sains, de bonne qualité et produit de façon durable en respectant le bien-être animal». Le ministre est d'avis qu'«à partir du moment où le producteur et le consommateur se rapprochent, se dessine un avenir en or».



«C'est le client qui peut faire les choix pour soutenir un produit qui soit durable», pense Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, également au fourneau dimanche avec Fernand Etgen. Mais au préalable «il faut sensibiliser le consommateur». C'est aux agriculteurs de «faire ce lien, d'aller en ville et de montrer aux gens» pour «redonner la liberté de choisir au consommateur. le choix de bien manger».

