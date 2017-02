(Jag/MF) - Le tronçon de la Nationale 27 entre Lipperscheid et Goebelsmühle est actuellement fermé à la circulation à cause d'un éboulement. Des blocs de roche et des pierres sont tombés à même la chaussée, bloquant la route dans les deux sens. Le trafic a été dévié par la police. L'administration des Ponts et Chaussées est chargée d'évacuer la roche tombée au sol.