(jag/AF) - Enzo, 4 ans, mort le 11 février suite à de fortes douleurs au ventre, a succombé à une gastro-entérite aiguë. C'est l'autopsie réalisée à la demande des parents qui l'a révélé.

Le petit garçon s'était plaint de douleurs au ventre. Ses parents l'avaient emmené aux urgences du CHEM à Esch-sur-Alzette où une infection intestinale avait été diagnostiquée. Un traitement médicamenteux a été prescrit. Quelques jours plus tard, la douleur ne passait pas. La famille est retournée au CHEM où le diagnostic a été le même. La nuit suivante, les douleurs étaient plus fortes. Ses parents l'avaient alors conduit aux urgences de la Kannerklinik où, en plus d'une réhydratation, le petit garçon devait subir des examens complémentaires. Mais Enzo est décédé.

L'autopsie indique que le petit garçon a succombé à une gastro-entérite aiguë «qui s'est rapidement aggravée par une atteinte importante de l'intestin», rapportent les parents d'Enzo dans un communiqué adressé aux médias. «Les vomissements et la souffrance intestinale ont favorisé la déshydratation et ont conduit, dans un deuxième temps, à une infection bactérienne généralisée. L'ensemble de ces facteurs a fait que l'état général de notre fils s'est dégradé et qu'il est décédé malgré les efforts de soins et de réanimation de la Kannerklinik.»

Ces informations ont été fournies aux parents par le Directeur de la Santé, M. Schmit. Les parents d'Enzo, Patricia et Roman, ont posé des questions à M. Schmit et attendent les réponses:

«Pourquoi l'hôpital de Dudelange nous a envoyés à Esch plutôt qu'à la Kannerklinik?



Pourquoi le médecin de garde de la pédiatrie qui a fait la consultation le mercredi soir 8 février ne nous a pas informés qu'en cas de persistance des symptômes les jours suivants, de nous rendre directement à la Kannerklinik?



Pourquoi lors de la consultation du vendredi matin 10 février, il n'y a pas eu d'investigations plus approfondies par ce même médecin, comme par exemple une prise de sang ou même une hospitalisation?



Pourquoi le médecin de garde de la pédiatrie d'Esch n'était pas un pédiatre et pourquoi les parents n'en sont pas informés lors des consultations?»



Les parents d'Enzo ajoutent qu'ils ont besoin de ces réponses afin que cette situation «ne se reproduise plus jamais sur d'autres enfants». Ils souhaitent «qu'une meilleure organisation des urgences pédiatriques au CHEM soit mise en place d'autant que nous n'avons à aucun moment eu à faire à un pédiatre et ce, sans le savoir.»



