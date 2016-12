Par Marc Thill (texte) et Pierre Matgé (photos) - Traduit de l'allemand par AF

7 heures. Une certaine agitation vient soudain briser le calme d'un matin naissant. La sage-femme en chef est sur le qui-vive. "Chaque accouchement est différent", sourit-elle avant de disparaître.

Un gynécologue presse le pas. Un cardiologue pour enfant a été appelé à la rescousse. La présence d'un anesthésiste est requise également. La future maman est en proie à des douleurs insupportables. Le futur papa erre dans sa blouse verte d'hôpital. L'enfant n'est pas encore né, mais père et mère savent que la venue au monde de leur bébé sera difficile. "Nous devons le faire sortir", a déclaré la sage-femme. Le rythme cardiaque du bébé, dans le ventre de sa mère, a diminué. Il faut pratiquer une césarienne d'urgence.



C'est un matin de décembre à la clinique Dr Bohler. A la maternité, un petit arbre de Noël rappelle que les fêtes approchent. Les lumières clignotent jour et nuit. Pour les équipes médicales, jours et nuits s'enchaînent en trois huit. A travers la paroi vitrée d'un bureau, on distingue un tableau qui porte des indications, comme écrites en langage codé, sur la santé de la mère et le bien-être de l'enfant à naître.



Un nouveau petit Terrien est arrivé

La prochaine naissance pour laquelle une césarienne doit être pratiquée est une urgence. La salle d'opération doit être immédiatement préparée. Il existe trois salles d'opération dans cette maternité, dont une doit toujours être libre. Pour pouvoir intervenir en cas d'extrême urgence.



8h17. Le cordon ombilical qui relie la maman au nouveau-né est coupé. Son petit cœur bat. Il pompe le sang. Le cycle de la vie s'est mis en route en dehors de l'utérus maternel. Le bébé pousse son premier cri. Ses alvéoles pulmonaires s'ouvrent. Un nouveau petit Terrien est arrivé.

Le calme est revenu dans le service. La sage-femme en chef peut prendre le temps de répondre à quelques questions. Auparavant, Delphine a travaillé à la maternité de l'hôpital Necker à Paris, où plus de 3.000 enfants voient le jour chaque année. "La clinique Dr Bohler est un environnement sain, une grande maternité mais qui reste gérable", estime Delphine avant d'évoquer la philosophie de la maison: "Nous souhaitons que chaque naissance soit un événement unique pour la mère et le père. Nous prenons le temps nécessaire pour nous occuper de nos patients, nous faisons en sorte que les naissances se passent en douceur, dans le respect des exigences médicales." 2.715 enfants sont nés en 2015 dans la clinique Bohler. Ce qui revient en moyenne à 7 naissances par jour.

"Ce sera un garçon", dit Kamila

10 heures. Kamila a une main posée sur son ventre rond. Les premières contractions ont commencé à 3 heures du matin. "Le trajet à travers la ville endormie a été rapide, le Kirchberg était encore endormi", sourit la future maman. Elle vient de Pologne et travaille ici dans la finance. La vue sur la clinique lumineuse au milieu de la nuit a été un signe pour elle. C'est ici que son enfant verrait le jour. C'est son premier enfant. Elle rentre dans la salle de naissance accompagnée de son mari. Lorsqu'ils en sortiront, ils seront parents. "Ce sera un garçon", dit Kamila. Quel sera son prénom? "Anthony ou Alexander, nous ne savons pas encore."

On peut entendre le battement du muscle cardiaque du bébé dans le ventre de sa mère grâce aux appareils médicaux. Sur un moniteur, des impulsions lumineuses vont et viennent au même rythme. Une vie derrière les lumières. Le petit cœur bat 140 fois par minute.



Émotions, sentiments et montées d'adrénaline

Vanessa s'occupe d'une patiente. Depuis cinq ans, elle est aide sage-femme. Qu'est-ce qui rend le métier de sage-femme si singulier? Vanessa parle d'émotions, de sentiments et de montées d'adrénaline.

11 heures. Le père du bébé né par une césarienne pratiquée en urgence quelques heures plus tôt, tient son bébé nu contre son torse également nu. Juste avant, le petit avait été déposé sur le ventre de sa maman, afin qu'il puisse sentir la chaleur de son corps, son odeur rassurante, son cœur qui bat. Et afin qu'il voie sa maman. Cela aussi afin que le lien ne soit pas rompu après que le cordon ombilical a été coupé. L'entourage médical fait ainsi en sorte que le nouveau-né se sente en sécurité, rassuré et qu'il sente l'amour de sa mère. Après une césarienne, un câlin avec la maman est impossible, puisqu'elle encore est sous l'effet de l'anesthésie. Le papa est donc ici le premier protecteur.



12 heures. Deux étages au-dessus, toujours dans la clinique Bohler: Lou et sa maman peuvent rentrer à la maison. Le bébé est en bonne santé, la maman récupère. Il est temps d'aller célébrer Noël. Cette année bien sûr, Lou est le plus beau cadeau qui pouvait arriver!



