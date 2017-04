Par Sophie Wiessler

Donner une seconde vie aux déchets et matériaux industriels, tout en stimulant la créativité des enfants, tel est l'objectif de ForMida, un centre de recyclage créatif mis en place provisoirement depuis quelques semaines au centre culturel de Bonnevoie.

Des déchets recyclés, mis à disposition pour les enseignants

Pour l'occasion, le centre prend des allures de colonies de vacances: les petits jouent dans le sable, dans des espaces aménagés, où se confondent webcams, morceaux de bois, vis, roulettes de trottinette etc.

Ces matériaux ne sont au départ pas prévus pour une utilisation pédagogique, mais des usines et entreprises industrielles du pays et de la Grande Région les fournissent à l'asbl Arcus qui, après traitement, les distribue gratuitement aux écoles, structures d'accueil pour enfants, ainsi qu'à d'autres institutions publique à vocation culturelle ou artistique.

«Le but est de fournir du matériel aux professionnels de l'éducation, qui vont ensuite les transformer pour proposer une pédagogie différente auprès des enfants», explique Caroline Ruppert, chargée de direction à l'asbl Arcus.

De nombreux éducateurs se trouvent en effet dans la salle, à bricoler. Canettes de soda, couverts, vis, pipette etc, ils créent de nouveaux objets à partir de ces déchets. «Il faut montrer que ces objets ne servent pas seulement à faire du bricolage. Nous sommes ici dans une optique de consommation durable: on crée un monde nouveau, on donne une seconde vie au produit», détaille Marc, l'un des professionnels présents.

Une approche que de nombreux éducateurs veulent favoriser. «Nous avons de nombreux professionnels de l'éducation intéressés par ce concept. Le bouche-à-oreille se fait rapidement: des artistes viennent nous voir, des professeurs de lycée aussi... Ça fonctionne bien», souligne Caroline Ruppert.

Une créativité stimulée auprès des enfants

En quoi ces matériaux vont-ils pouvoir aider à éduquer vos enfants? L'objectif de la ForMida est d'aménager l'espace avec du matériel qui suscite la créativité et le questionnement chez l'enfant. «On ne lui explique pas tout. Il faut qu'il comprenne par lui-même», détaille Marc. «On joue sur l'intuition des enfants. Ils apprennent à leur rythme!» Cette pédagogie voit les enfants comme des acteurs autonomes et compétents de leurs apprentissages, quels qu'ils soient. Ainsi, l'accent est mis sur les capacités d'exploration et de découverte, sur le désir de comprendre, d'apprendre et de créer. Ici, pas de jouets donc, mais des «choses» pour jouer.

Ils découvrent, grâce à ce concept, des matériaux divers, les manipulent, comprennent intuitivement leurs caractéristiques et les utilisent de façon créative. «C'est une nouvelle façon de travailler. On explique aux enfants d'où l'objet provient, ce qu'il a été avant, mais aussi qu'est-ce qui est produit ici, au Luxembourg. On joue sur le créatif, mais aussi sur l'esthétisme. Et cela favorise également la motricité! On les stimule en somme», explique Caroline Ruppert.

Deux nouveaux centres créés pour 2017

Le ministre de l'Education, Claude Meisch, s'est rendu jeudi après-midi dans le centre culturel de Bonnevoie, pour voir ce concept mais aussi annoncer que le ministère allait soutenir l'extension de ForMida dans le pays et signer une convention avec l'asbl Arcus pour l'année 2017.

Deux centres de recyclage créatif (l'atelier existant dans le Centre sera agrandi et le deuxième atelier ouvrira dans le sud du pays) seront accessibles aux crèches, aux maisons-relais, aux écoles, aux maisons de jeunes, aux services sociaux et aux artistes.

L'atelier éphémère mis en place à Bonnevoie prendra fin le 12 avril prochain. «Mais nous invitons les familles à venir nous voir ce weekend du 8 et 9 avril: notre centre sera ouvert au public de 10 à 18 heures. C'est important que les familles soient également impliquées dans ce nouveau concept», conclut Caroline Ruppert, avec le sourire.





