(str/trad. AF) - Le parquet a requis une peine lourde à l'encontre des commanditaires du réseau de drogue nigérian qui avait été démantelé à Wasserbillig. Le «parrain» du réseau risque 18 ans, sa complice de 12 ans de prison.

Joseph E. était propriétaire et gérant du G33, un établissement situé Grand-Rue à Wasserbillig, sorte de quartier général du réseau de dealers, Bekky T. la gérante et Victor N., alias Paul Henry, le fournisseur.



Le réseau a proposé à Joseph E. et Bekky T. de tirer un intéressant profit de ce commerce de drogue. En effet, leurs recettes, rien qu'en un mois, juste avant la razzia policière, s'élevaient à 136.000 euros.

Les deux gérants ont eu un rôle actif dans le trafic de drogue: ils ont permis à une organisation criminelle de faire fleurir son commerce de drogue notamment dans le quartier Gare à Luxembourg.

Joseph E. et Bekky T. géraient d'une main de fer leur café-restaurant et les chambres qu'ils louaient aux dealers. Ils menaçaient leurs locataires de les dénoncer pour trafic de drogue. Ils avaient aussi donné des instructions strictes quant au trafic, interdisant la vente de stupéfiants à Wasserbillig et exigeant un code vestimentaire pour le quartier Gare de Luxembourg. Ils laissaient ces locataires faire le sale boulot et exigeaient de leur part un loyer très cher.



Une zone de droits pour les dealers



Avec le G33, Joseph E. et Bekky T. avaient réussi à établir une zone de droit pour les dealers. Chaque jour, Victor N. venait dans la maison pour fournir le réseau en drogue et en solvants. Les gérants avaient fait en sorte que le fournisseur puisse couper la drogue en toute quiétude entre leurs murs. Les produits chimiques étaient fournis par un intermédiaire implanté à Athus (Belgique), qui a lui aussi pu être identifié.

Le grossiste, qui sévissait depuis Anvers, a lui aussi pu être identifié. Mais comme il ne venait pas en personne au Luxembourg, il ne pouvait pas être convoqué au tribunal. Les forces de l'ordre ont bien sûr passé le mot aux autorités belges.

Le parquet souhaite condamner Joseph E. et Bekky T. non seulement pour avoir hébergé un commerce de drogue, mais aussi pour les faits qui sont reprochés aux 18 dealers de rue arrêtés lors de la razzia à Wasserbillig en octobre 2015. Sans la protection des gérants de Wasserbillig, ils n'auraient pas pu écouler leur marchandise.



Joseph E. s'est servi de son expérience pour peaufiner ce commerce. C'est lui qui a organisé le deal dans la rue et non plus seulement dans les bars et cafés du quartier Gare de Luxembourg.



Joseph E. et Victor N. risquent 18 ans derrière les barreaux et Bekky T. 12 ans: c'est ce que le procureur a requis à leur encontre. Le produit de leurs crimes sera bien sûr saisi et ils devront s'acquitter d'une amende.



Quant aux 18 dealers, le parquet a requis 6 à 12 ans de prison, plus une amende.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.