Par Pierre Sorlut



Ce vendredi, la Banque européenne d'investissement (BEI) conteste les accusations de recours à des «paradis fiscaux» et au cabinet au coeur des Panama Papers, Mossack Fonseca, parues hier dans la presse belge hier.

«Le Soir» a jeté le pavé dans la mare jeudi en révélant que la Commission européenne avait empêché à plusieurs reprises (18 entre 2015 et 2016) la banque publique basée à Luxembourg d'utiliser des sociétés domiciliées dans des juridictions douteuses pour financer des projets européens. «Rien qu'en 2016, c'est environ un milliard d'euros de fonds publics que la Commission européenne a empêché d'y transiter», lit-on dans le quotidien belge.



Echanges Hoyer-Moscovici



«Le Soir» révèle des échanges d'emails entre le commissaire à la Fiscalité Pierre Moscovici et le président de la BEI Werner Hoyer (dont le mandat arrive à échéance à la fin de l'année). Dans des courriers échangés entre mars et juin 2016, l'ancien ministre des Finances de la France y invite la banque «à éviter les juridictions dont le taux d'imposition est faible ou à 0%». «Malgré les progrès significatifs dans les efforts internationaux pour lutter contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, (...) il y a toujours un risque élevé et impossible à atténuer que ces juridictions soient utilisées pour (servir) des pratiques d'évitement fiscal», écrit M. Moscovici.

«Une définition de paradis fiscal communément acceptée n'existe pas», explique une porte-parole de l'établissement bancaire ce vendredi. Les levées de fonds opérées par la banque publique seraient «conformes aux pratiques du marché» précise-t-on.

Apparition de Mossack Fonseca



Selon «Le Soir», une société créée par le cabinet Mossack Fonseca, au coeur du scandale Panama Papers, est apparue dans un financement de la BEI présenté à la Commission l'été dernier. Les révélations étaient intervenues quelques semaines auparavant et le projet de la BEI aurait fait sortir l'exécutif européen de ses gonds. «Le projet a finalement été amendé et représenté à la BEI en 2017, allégé de tout lien avec l'entité associée à Mossack Fonseca», lit-on dans le quotidien belge.

Ce vendredi, la BEI conteste fermement. «Depuis les révélations Panama Papers, la banque a systématiquement passé en revue son portefeuille pour vérifier dans les informations qui ont fuité une éventuelle implication dans ses opérations et aucun problème (« no issues of concern») n'a été identifié», nous assure-t-on.



Aucune liste officielle



Dans un document interne à la banque consulté par le «Luxemburger Wort», la BEI affirme soutenir les initiatives de la Commission européenne en matière de lutte contre l'évasion fiscale et dit également prendre en considération les listes de juridictions problématiques produites par les organismes internationaux spécialisés. Aucune ne fait cependant consensus. La banque basée au Kirchberg indique également procéder à des analyses poussées des risques, notamment fiscaux et de blanchiment, induits par le recours à des centres financiers opaques.

Enfin, selon l'établissement, les investissements de la BEI doivent au préalable obtenir l'accord de son conseil qui compte des représentants des Etats membres et de la Commission dans ses rangs.



Liste noire attendue



Dans la pratique, il est difficile pour les banquiers de la BEI d'éviter complètement les paradis fiscaux. Bien que détenue par les Etats membres de l'UE et considérée par conséquent comme un établissement public et une «institution européenne», la BEI est soumise à un impératif de rentabilité. Celui-ci est renforcé par un partenariat systématique avec des opérateurs privés dans les levées des fonds dont l'impératif est de répondre aux objectifs politiques de l'UE (comme le développement durable ou l'inclusion numérique). Les opérateurs privés utilisent eux ces juridictions sans état d'âme pour minimiser les frais relatifs aux structurations des investissements, souvent complexes du fait de la pluralité d'acteurs rassemblés.

La BEI attend la production par l'UE d'une liste «officielle» des paradis fiscaux pour éviter définitivement tout recours à des juridictions décriées. Mais la liste tarde. La Commission doit proposer aux Etats-membres une méthodologie en veillant à ne pas froisser les places financières européennes, notamment Dublin, Amsterdam, La Valette ou encore... Luxembourg.



Bisbille interinstitutionnelle



En fond, transparaissent des tensions entre l'exécutif européen, garant de l'intérêt de l'UE, et son bras financier. Les deux institutions doivent de plus en plus collaborer dans le cadre du plan Juncker, la nouvelle politique d'investissement progressivement mise en place par la président de la Commission depuis son investiture en novembre 2015.