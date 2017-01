(ChB) - L'alerte au verglas avait été lancée par MeteoLux et ça n'a pas manqué: en quelques heures, les routes luxembourgeoises se sont transformées en véritables patinoires par endroit!

L'est du pays touché en début de soirée

Samedi soir, à 18h15, juste avant l'entrée dans Eisenborn, sur le CR119, deux voitures ont glissé et ont atterri dans le fossé. Heureusement, personne n'a été blessé.



En début de soirée, une série de sorties de route a eu lieu à Niederanven, Schwebsange et Mondorf. Trois accidents qui n'ont causé que des dégâts matériels.



Vers 20h45, entre Filsdorf et Altwies dans l'est du pays, sur le CR155 plus précisément, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté violemment la glissière de sécurité. La voiture a été détruite et la passagère blessée. Elle a été emmenée à l'hôpital.

Dans la nuit, l'A1 se transforme en patinoire

Après minuit, sur l'autoroute A1 en direction de Trèves, à hauteur de Flaxweiler, une première voiture a glissé sur une plaque de verglas et a fait des tonneaux avant de s'immobiliser enfin. Mais la voiture arrivant derrière n'a pas pu éviter l'accident: elle est venue percuter le premier véhicule. Personne n'a été blessé. Les véhicules ont rapidement été évacués de la chaussée.

Un peu plus tard, vers 2 heures du matin, toujours sur l'A1, entre Wasserbillig et le Potaschberg cette fois, un automobiliste a perdu le contrôle du véhicule et a glissé sur la chaussée pour aller taper contre la glissière de sécurité. Plus de peur que de mal: il n'a pas été blessé.

Ensuite, vers 3 heures, un autre automobiliste s'est fait prendre au piège du verglas: alors qu'il circulait sur l'A1 en direction de Munsbach, sa voiture a glissé et est partie en tête-à-queue avant de percuter le rail de sécurité puis de s'immobiliser au milieu de la route. Seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

Au sud: trois voitures dans le jardin

Vers 3h30, à Dudelange, dans la rue des Champs, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture dans la pente qui descend à cet endroit et a glissé avant de taper violemment le mur du jardin d'un immeuble résidentiel.

Mais cela ne s'est pas arrêté là! A 5h15, un autre automobiliste a connu la même mésaventure au même endroit: sa voiture a glissé et a percuté le mur du jardin elle aussi.

Alors que la police plaçait une protection à cet endroit suite au deuxième accident, un troisième automobiliste a été piégé: il s'est mis à glisser sur la chaussée avant d'atterrir... dans le jardin de cet immeuble. Heureusement, personne n'a été blessé dans cette série noire.