(ChB) - Il s'appelle Raoul, il ne boit pas, et c'est donc lui qui est chargé de ramener tout le monde à bon port au petit matin du 1er janvier: la campagne de la Sécurité routière est bien connue, oui mais voilà, dur dur de trouver un Raoul le soir de la Saint-Sylvestre!

Pour faire la fête le 31 et «glisser» en toute sécurité vers 2017, mieux vaut prévoir de prendre les transports en commun.

En train

Les CFL assureront le transport des usagers tout au long de la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2017 sur toutes les lignes de chemin de fer nationales. Entre minuit et 6 heures du matin, des trains spéciaux circuleront chaque heure et dans les deux sens:

entre Troisvierges et Rodange (via Luxembourg et Esch-sur-Alzette)



entre Wasserbillig et Rodange (via Luxembourg et Dippach)



entre Luxembourg et Kleinbettingen.



La correspondance entre ces trains sera assurée à Luxembourg.

En bus

Le samedi 31 décembre, les bus CFL, RGTR et TICE (avec le service de nuit) circuleront selon leur horaire normal.

La Ville de Luxembourg informe que pendant la nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, le service de ligne régulier continuera à fonctionner pendant toute la nuit sur les principales lignes.

Ainsi, les lignes 2, 4, 5, 6, 11, 18, 21, 28 et 30 continueront à circuler suivant la même cadence qu’en soirée (toutes les 30 minutes) et l’horaire sera étendu depuis la dernière course de l’horaire normal jusqu’à environ 5h30 du matin le jour du Nouvel An.

La ligne CN1 circulera toutes les 15 minutes jusqu’à 6h30. Les détails des lignes peuvent être consultés sur le site ou sur ce dépliant.

Attention: le service sera interrompu entre 6h30 et 8h00.



Ne prenez pas de risque: si vous avez bu, ne prenez pas le volant

archives LW

Le dimanche 1er janvier 2017, la reprise du service pour les réseaux AVL, CFL (bus) et RGTR est prévue vers 8h00. Le réseau des TICE par contre fonctionnera selon l’horaire normal des jours fériés.

L’horaire du Call-a-Bus pour les personnes à mobilité réduite est étendu au-delà de minuit pour assurer un service jusqu’à 5h00 du matin le 1er janvier 2017. Les personnes qui souhaitent profiter de ce service sont priées de réserver leur Call-a-Bus suivant les modalités habituelles au numéro 4796-4797.

Pour assurer le transport à travers le pays, certaines communes mettent en place des services spéciaux qui peuvent être consultés directement à la mairie. N'hésitez donc pas à joindre votre commune.

Validité des titres de transport

Les titres de transport (billet longue durée et abonnements) dont la durée de validité expire normalement à 4h du matin sont valables à bord des trains de nuit jusqu’à l’arrivée effective de ces trains.

Petit rappel: dans le cadre de la campagne «Nuetsbus» sur le réseau TICE, toute personne portant le bracelet vert clair en silicone bénéficie de la gratuité de transport dans les «Nuetsbus» TICE et sur tout le parcours des trains de nuit CFL. Cette action se terminera après le 1er janvier.

Contacts et liens utiles