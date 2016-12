(lb) - Concert du Nouvel An par le Berliner Philarmoniker New Year's Eve concert joué en direct d'Allemagne: œuvres de Dvorak, Rachmaninov, Kabalevsky, Walton. Dirigé par Sir Simon Rattle (durée: 120 mn). Au Ciné Utopia à Limpertsberg à 17 heures.

Sylvester on Ice: la patinoire du Knuedler est ouverte tard ce soir-là. Vous pourrez patiner jusqu'à 2 heures du matin et vous laisser entraîner par les rythmes de DJ Dee.

Sylvester Laf: les sportifs pourront participer à cette course de 10 km samedi après-midi à Rambrouch. Les inscriptions sont enregistrées jusqu'à 14h30 maximum. La course part à 15 heures. Un parcours est proposé aux enfants de 9 à 14 ans. L'idée est de courir déguisé en père Noël.



Pour ceux qui veulent danser, ce ne sont pas les endroits qui manquent. Les fêtards se rendent tard en boîte. Ils fêtent d'abord ailleurs, et n'arrivent sur la piste de danse avant 1 heure du matin. Certaines discothèques proposent une entrée à prix avantageux si l'on se présente avant minuit. Voici les thèmes proposés (renseignez-vous, certaines soirées sont sur réservation uniquement):

«Gatsby» au restaurant Franz



"Bien Chic Bien Trash" au M Club



Top charts & all time best hits au Limbo

3 niveaux, 3 genres de musique au Melusina

Favela Chic au Gloss

“Best hits & latino music” à l'Apoteca

“Year of the Dragon” au Gotham

"Blindiscover" aux Rotondes



D'autres soirées à thème sont proposées aux Rives de Clausen, notamment au Jakob's, au Dean et au Tilt.

Les clubs les plus en vue pour danser au Luxembourg sont le Gotham à Limperstberg ou bien le Limbo dans la Ville-haute. Dans les restaurants «Hitch» et «Franz», le bar restera ouvert tard et il sera aussi possible de danser.



De nombreux clubs prévoient aussi un buffet à volonté. Ainsi aux Rotondes dans le quartier Gare, vous pourrez profiter de l'open bar et des amuse-bouches jusqu'à 23 heures avant de faire la fête jusqu'à 6 heures du matin. Une partie des gains de la soirée sera reversée à Médecins sans frontières.



