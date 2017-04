(mig - Trad. MF) – Lors de la réalisation de l'étude Pisa 2015, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a aussi recueilli des données sur le bien-être de ces adolescents compilées dans un rapport publié ce mercredi. Il révèle notamment que les élèves luxembourgeois sont plus anxieux face aux tests et moins motivés que la moyenne de l'OCDE.



Quatre domaines ont été passés au crible dans ce nouveau rapport thématique: les résultats à l'école des ados, leurs relations avec leurs camarades et leurs professeurs, leur vie à la maison et ce qu'ils font de leur temps libre.

En ce qui concerne le Luxembourg, l'enquête a révélé un écart important entre les élèves qui bénéficient d'une situation socio-économique aisée et ceux qui sont défavorisés. Les étudiants socio-économiquement défavorisés sont moins performants et selon l'enquête , moins satisfaits de leur vie. Ils sont plus anxieux lors des tests, ont un plus faible sentiment d'appartenance et ne se sentent pas soutenus de façon optimale par leurs parents.



La plupart des ados se disent satisfaits de leur vie, lui accordant une note moyenne de 7,3 sur 10. Les élèves luxembourgeois sont dans cette moyenne (7,4) tout comme leurs camarades français (7,6).



Un peu plus d'un tiers des élèves de 15 ans interrogés au Luxembourg (36,1%) ont déclaré être très satisfaits (Moyenne de l'OCDE: 34,1%). Mais une forte disparité entre les sexes apparaît au Luxembourg. Seules 29% des filles disent être très satisfaites contre 39% des garçons.



En ce qui concerne les expériences de harcèlement et de violence, le Luxembourg s'en sort mieux que la moyenne de l'OCDE: 15,7% des élèves luxembourgeois ont déclaré qu'ils sont au moins deux ou trois fois victimes d'intimidation ou de violence au cours d'un mois (moyenne de l'OCDE: 18,7%). Les filles disent devoir plutôt lutter contre de «mauvaises rumeurs». Ces incidents touchent le plus souvent des élèves issus de l'immigration et ceux qui sont en difficulté scolaire.









