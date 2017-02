(ChB) - Depuis quelques années, des établissements scolaires secondaires en France proposent à leurs élèves de préparer le brevet d'initiation à l'aéronautique (BIA) directement à l'école.

Il s’agit d’une certification de culture générale dans le domaine de l’aéronautique qui comporte aussi des notions de mathématiques, physique, cartographie, météorologie, navigation, histoire et technologie. Cette formation à la fois théorique et pratique prévoit des vols d’initiation dans des aéro-clubs.

Une première au Luxembourg

Depuis la rentrée 2016, le lycée Vauban propose à ses élèves de préparer le BIA dans le cadre scolaire, une première au Luxembourg. Ils sont ainsi une vingtaine de jeunes à se retrouver chaque semaine pour découvrir tout ce qui est lié au pilotage.

Le 19 janvier dernier, les élèves ont assisté à une séance dans les locaux de l’Aéro-sport du Luxembourg avec un pilote professionnel d'Ambassadair, un organisme de formation aéronautique français agréé.

Les graines de pilotes ont pu voir les avions qu’ils pourront un jour piloter: des Cessna et des Piper. Mais il leur faudra pour cela justifier de 44 heures de formation. Les jeunes prendront alors les commandes d’un de ces avions pour un vol d’une heure avec un instructeur, grâce à un partenariat avec la Luxembourg Flight Training Academy de l'Aéro-sport.



Les élèves qui préparent le #BIA sont reçus par l'aero-sport du Grand Duché de #Luxembourg. Merci aux membres du club pour leur accueil ! pic.twitter.com/ditKSzOCSb — Lycée Vauban (@lycee_vauban) 19 janvier 2017

Ce jour-là, les élèves ont étudié la météorologie et l'aérologie, l'une des thématiques sur lesquelles ils seront évalués, avec la connaissance des aéronefs, l'aérodynamique et la mécanique du vol, la réglementation, la navigation et la sécurité des vols et l'histoire de l’aéronautique et de l’espace.



Aujourd'hui "météorologie et aérologie" au programme de la séance des élèves préparant le #BIA. Merci au pilote d'#Ambassadair pic.twitter.com/zCuKc1tvCR — Lycée Vauban (@lycee_vauban) 19 janvier 2017

Le BIA est un diplôme officiel et le lycée Vauban fait appel à des professionnels (pilotes de ligne, ingénieurs, instructeurs) pour former ces élèves qui, plus tard, pourront continuer vers une licence de pilote privé.

Le lycée Vauban organise une journée portes-ouvertes le samedi 4 mars de 9h à 12h, ce sera l'occasion de poser toutes vos questions sur cette formation.