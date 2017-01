(SW) - Depuis plus d'une semaine maintenant, le «grand froid» s'abat sur tout le pays, avec des températures négatives avoisinant parfois les -11 degrés. Les rues de la capitale luxembourgeoise sont bien vides: rares sont ceux qui s'aventurent dehors.



Pour les irréductibles, obligés d'affronter le froid, les petits trucs et astuces sont au rendez-vous. «Une grosse écharpe, un bonnet et des gants et le tour est joué!», explique en souriant cette jeune femme.

Et elle n'est pas la seule, emmitouflée dans sa doudoune, avec bonnets vissés sur la tête. «Je multiplie les couches de vêtements: collants, chaussettes, tout y passe», explique une autre femme.

D'autres en revanche préfèrent relativiser... «Mais non, il ne fait pas si froid, regardez on a du soleil!» ou encore «Le froid? Moi, j'aime ça! Ça donne un coup de fouet». Mais toujours bien protégés sous la couche de vêtements.

Même si les vêtements chauds sont indispensables en cette saison, cela ne suffit pas pour se protéger efficacement. Juliette, spécialiste de la peau, nous apporte quelques explications.

La crème hydratante: votre meilleure amie

La crème hydratante est le produit indispensable en cette saison. «Il est impératif de protéger son visage avec une crème pour peaux sèches ou déshydratées selon le type de peau. Ce sont les mains et le visage qui souffrent le plus durant ces périodes hivernales, il faut les préserver. La peau en hiver a besoin d'être apaisée pour retrouver son confort», explique-t-elle.

Prendre soin de vos mains et de vos lèvres

Et pour cause. Même si la majorité des Luxembourgeois rencontrés en ville sont bien protégés du froid, les mains au chaud, cela ne suffit pas pour protéger sa peau.

«Il faut appliquer une crème riche sur vos mains même si vous portez des gants en extérieur», assure Juliette, «les risques de maladies hivernales vous incitent à vous laver les mains régulièrement et à utiliser des gels antibactériens mais c'est ce qui accélère justement le dessèchement de votre peau. Il faut penser à bien s'essuyer les mains et à appliquer dès que possible une crème nourrissante».

Si le visage est la «cible» numéro 1 du froid et du vent hivernal, les lèvres ne sont pas en reste. «Il faut appliquer un baume à lèvres réparateur plusieurs fois dans la journée».

Attention au soleil

Et attention aussi au soleil! Même si il est plus agréable de se promener sous un temps sec et froid, le soleil lui, n'est toujours pas votre meilleur allié. «Il faut penser à se mettre de la protection solaire même en hiver: quand vous partez au ski ou bien quand vous allez vous promener lorsqu'il fait beau... Un masque apaisant une fois par semaine précédé d'un gommage pour calmer les rougeurs hivernales serait parfait», détaille la jeune femme.

Boire beaucoup d'eau

On a souvent tendance à l'oublier mais il n'y a pas qu'en été qu'il faut boire beaucoup d'eau! L'hiver est aussi source de déshydratation. Les meilleurs boissons sont celles chaudes et sucrées, mais aussi le thé faible et les tisanes sans caféine. L'eau fraîche convient aussi.

Il est également important d'apporter des aliments riches en énergie tels que des raisins secs, des fruits séchés, des noix et des friandises. Vous voilà parés pour faire face au «grand froid», qui sera encore présent la semaine prochaine sur tout le pays luxembourgeois.

