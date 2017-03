Dans le cadre du match de qualification pour la coupe du monde en Russie en 2018 qui opposera le Luxembourg à la France ce samedi au stade Josy Barthel, la circulation va être adaptée.

Entre 14 heures et minuit, la rue des Foyers, le boulevard Napoléon 1er, la rue Nicolas Petit et la rue du Stade seront interdits à la circulation.



La route d'Arlon (N6), entre le square de New York et la rue des Aubépines, la rue des Arquebusiers, la rue Aloyse Kayser, la rue d’Ostende et la rue Nicolas Simmer seront fermées selon les besoins entre 16 heures et minuit.



Le centre de recyclage restera quant à lui accessible via le boulevard Napoléon 1er jusqu'à 17h50.

Par ailleurs, l’organisateur mettra des navettes gratuites à disposition du public.



Elles circuleront entre le P+R Bouillon, le P+R Luxembourg-Sud et le stade Josy Barthel de 18 heures et 20h30.

Après le match, elles fonctionneront jusqu’à environ 23 heures. Vu le nombre limité d’emplacements autour du stade, la Ville de Luxembourg encourage les spectateurs à profiter des navettes mises à leur disposition.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.