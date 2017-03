Par Nadia Lallemant

Un chauffeur de la SPRL Taxi de la Salm, implantée à Vielsalm (B), a été violemment agressé par l’un de ses passagers alors qu’il circulait au Luxembourg, à la demande de la SNCB.

Il a déposé plainte à la police grand-ducale. «Le 23 février dernier, le bus du TEC, qui circulait entre Aywaille et Gouvy, en raison des travaux sur la ligne ferroviaire 42, a pris du retard », narre-t-il.

Le chauffeur de bus a déposé plainte au Luxembourg

«Quand les passagers sont arrivés en gare de Gouvy, le dernier train pour Luxembourg était déjà parti. La SNCB m’a téléphoné à 22h30 pour me demander de conduire 16 personnes à la gare de Troisvierges mais là, il n’y avait plus de train pour Luxembourg.»

Le chauffeur contacte alors la SNCB qui lui conseille de décharger les passagers dans les gares grand-ducales de leur choix. «J’en ai déposé deux à Troisvierges, un à Clervaux et un autre à Mersch», poursuit-il.

Frappé violemment à la tête

«Il était convenu que je décharge les autres à la gare de Luxembourg. En cours de route, un passager, âgé d’une quarantaine d’années, très énervé, s’est levé et a fait mine de me frapper. Menacé par cet individu, je me suis rendu, à sa demande, au centre d’accueil pour réfugiés au Kirchberg. Les deux gardes à l’entrée lui ont dit qu’il n’y avait pas de place et qu’il devait aller au centre de Strassen. J’ai refusé de l’y conduire et il m’a frappé violemment à la tête, alors j’ai repris le volant.»

Le Salmien s’est arrêté à proximité d’une aire de stationnement pour taxis et a donné l’alerte. «Deux combis sont arrivés rapidement et les douze passagers ont été embarqués par la police grand-ducale.»

Le Salmien a envoyé un courrier à la direction de la SNCB. Thierry Ney, porte-parole, précise que la responsabilité de la SNCB n’est nullement engagée. «Nous avons effectivement commandé ce bus alternatif pour permettre à nos clients d’atteindre leur destination», explique-t-il. «Nous ne sommes pas responsables de leurs agissements pendant le trajet.»