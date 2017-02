(DL/VO) - La première rame du Tram a été livrée ce mercredi soir au Kirchberg. Elle est arrivée d'Espagne par convoi exceptionnel.

La rame pèse 64 tonnes et a nécessité des mesures après un périple de 1.800 kilomètres depuis l'usine de Saragosse où elle a été construite.



Elle mesure 45 mètres de long et 2,65 mètres de large et coûte quatre millions d'euros. Elle est la première rame des 21 et démarre une phase test de plusieurs mois avant l'ouverture officielle de la ligne entre Luxexpo et le pont Rouge, au mois de décembre.

Le coût des 21 rames s'élève à près de 83 millions d'euros.



