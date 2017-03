C'est le retour des marchés en extérieur à Luxembourg-Ville. A partir de ce dimanche 19 mars, le Glacismaart prend ses quartiers et les vide-greniers aussi.

Le Glacismaart propose une large palette de produits, allant de fruits et légumes aux jambons et poulets rôtis. On y trouve aussi des fleurs, des bijoux, des articles ménagers, des vêtements et des articles de brocante.

Il a lieu tous les troisièmes dimanche du mois entre 10 et 17 heures jusqu'à fin novembre.

En raison du projet de réaménagement du Glacis pour les besoins de la Schueberfouer, le marché déménagera sur la place Auguste Laurent ainsi que sur le parking de la halle Victor Hugo pendant toute la saison, excepté en août où il n’aura pas lieu.

Voici les dates:



19.3.2017

16.4.2017

21.5.2017

18.6.2017

16.7.2017

17.9.2017

15.10.2017

19.11.2017

Vide-greniers: chaque 1er dimanche du mois

C'est aussi la reprise des vide-greniers et ils auront lieu le premier dimanche de chaque mois. Le premier aura lieu le 2 avril entre 10 et 17 heures.



Voici les dates:



7.05.2017

04.06.2017

02.07.2017

06.08.2017

03.09.2017

01.10.2017

Ils se déroulent sur la place Guillaume II, excepté ceux de mai et de juillet qui auront lieu dans l’avenue de la Gare, réservée aux piétons pour l’occasion.

Les commerçants auront la possibilité d’ouvrir leurs magasins selon leur secteur et leur localisation à l'occasion du vide-grenier.



Comment s'inscrire



Le vide-grenier est réservé aux personnes privées souhaitant vendre des objets venant de leur propre ménage. Sont exclus de la vente tous les articles qui sont interdits par la loi luxembourgeoise, la vente d’animaux, d’objets neufs, de nourriture ou de boissons.

Les inscriptions seront ouvertes un mois avant chaque vide-grenier. Ainsi, pour le 2 avril, les inscriptions seront possibles à partir du 1er mars 2017 et pour les autres dates, à partir du lundi qui suit le vide-grenier.

Par ailleurs, jusqu’au 20 de chaque mois, la priorité sera donnée aux habitants de la Ville de Luxembourg qui souhaitent participer au vide-grenier ; après cette date, les places restantes seront attribuées aux autres requérants à partir du premier jour ouvrable après le 20 du mois.



Les personnes intéressées sont priées de se renseigner à l’avance sur la disponibilité des places au 4796-4299 ou 4796-4296.



Comme l’année passée, chaque personne ne pourra s’inscrire que pour un vide-grenier par an et réserver un seul emplacement par vide-grenier.



Des tables pliables pour l’exposition des objets en vente seront mises à disposition par la Ville de Luxembourg.

Les personnes qui souhaitent participer doivent se présenter personnellement avec le formulaire d’inscription au Service des fêtes et marchés (9, rue Chimay – 4e étage – lundi-vendredi 8h-12h et 14h-17h ; pendant l’heure de midi sur rendez-vous uniquement).

Une participation de 10 euros par emplacement de 5 mètres de face sera à payer à l’avance, lors de l’inscription.









