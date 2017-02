(AF) - Le trafic ferroviaire entre Bettembourg et Thionville va reprendre progressivement mardi, annoncent les CFL et la SNCF. Depuis l'accident de mardi 14 février, une collision entre un train de marchandises et un train de voyageurs qui avait entraîné la mort d'une personne et blessé deux autre. Plus aucun train ne pouvait circuler entre Luxembourg et Bettembourg.



Les travaux de déblaiement auront pris près d'une semaine.



Les cars de substitution poursuivront leurs rotations jusqu'à ce que le trafic ferroviaire soit totalement rétabli.

Les CFL ont transmis un communiqué pour indiquer les horaires de trains en service mardi, TER et TGV entre le Luxembourg et Thionville.



Le site de la SNCF ne donne pas beaucoup plus d'informations pour le moment. On ignore pour le moment si les cheminots français accepteront de conduire les trains sur le territoire luxembourgeois, tant qu'ils ne sauront pas ce qui s'est passé. C'est ce que dit ce communiqué qui circule sur Twitter:

Les CFL assureront leur part



La reprise du trafic avait été annoncée avec incertitude après l'accident de train, peut-être pour vendredi, puis "au plus tôt lundi". En effet, c'est au fur et à mesure de l'avancée des travaux pour dégager les voies que l'étendue des dégâts a pu être évaluée.



La circulation des trains entre le Luxembourg et Thionville reprendra finalement mardi dans la journée.

Entre-temps, les cars de substitution mis en service le soir même de l'accident poursuivent leurs trajets entre le Luxembourg et la France jusqu'à la reprise normale du trafic ferroviaire, ont annoncé les CFL, qui disent assurer les trajets de leur côté.







