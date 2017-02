(SW/MF/DN) - Les grues de construction continuent de se bousculer sur le chantier de la Cloche d'Or. Sur le Ban de Gasperich, au sud de la capitale luxembourgeoise, c'est un tout nouveau quartier qui sort de terre.

Les promoteurs y attendent quelque 3.000 habitants et 20.000 travailleurs, sans compter les clients des commerces.

Découvrez, en vidéo, l'avancée des travaux en ce mois de février 2017.

La plus visible et la plus avancée des constructions est le château d'eau. D'une hauteur finale de 60 mètres, il deviendra le futur «phare» du Ban de Gasperich. Il pousse à vue d'oeil dans la partie sud du chantier juste au bord de l'autoroute d'Arlon.

La majorité des chantiers se situent dans la partie nord de la zone, en bordure du quartier de Gasperich. Il y aura là la zone résidentielle «îlot A». Environs 700 logements seront construits dans les quatre immeubles de l'îlot. Le gros oeuvre du rez-de-chaussée et du premier étage dudit bloc A1 est déjà visible.

Juste derrière le centre commercial, le Campus francophone prend forme. 43.000 m2 de locaux qui accueilleront l'École française de Luxembourg et le Lycée Vauban. 2.300 étudiants y seront scolarisés. Le campus inclut un complexe sportif.

Plus grand parc de la ville de Luxembourg

La zone située derrière lesdits bâtiments est réservée à un parc de près de 20 hectares. Le plus grand espace vert de la capitale. Le chenil de Gasperich sera plus tard installé au milieu de cette zone verte. Le parc créera le lien entre le nouveau quartier et le quartier de Gasperich existant.

Au niveau du centre commercial, le futur boulevard Raiffeisen sera coupé par le boulevard Kockelscheuer. Ce grand boulevard de 41 mètres de large commence au niveau du Rond-Point Gluck d'aujourd'hui. Il deviendra un croisement à terme. De là, il passera devant le nouveau centre de secours national qui sera opérationnel d'ici 2020.

Un nouveau quartier desservi par le tram

De là, le boulevard passera devant le bâtiment PwC existant. Cette section centrale du boulevard Kockelscheuer est déjà terminée. Les travaux du troisième tronçon qui partira du château d'eau pour enjamber l'autoroute vers le nouveau stade de football national à Kockelscheuer ont commencé en novembre. Ils devraient être terminés à la fin 2018.

La mobilité douce à l'honneur

L'ensemble du site couvre 80 hectares. L'accent a été mis sur la mobilité douce (tram, gare d'interconnexion, pistes cyclables séparées du trafic sur les boulevards, présentes également dans les rues secondaires et le long du couloir écologique).

Le stationnement, en revanche, sera réduit à 230 emplacements le long des axes secondaires. Les P+R du futur stade (1.950 places), du futur centre commercial (2.850 places) et l'actuel P+R Luxembourg Sud (880 places) seront reliés aux transports en commun.

En comptant trottoirs, pistes cyclables, voies propres pour le tram, voies dédiées à la circulation automobile et voies de desserte vers les immeubles, la largeur des boulevards Raiffeissen et Kockelscheuer atteindra 48 mètres de largeur.

Deux accès autoroutiers sont prévus : depuis l'actuel rond-point Gluck et depuis la bretelle d'entrée actuelle (qui sera remodelée).

