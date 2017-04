Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’établit à 16.475 au 31 mars 2017.

Sur un an, cela constitue une baisse de 930 personnes, soit de 5.3%.

Mars 2017 est le 27e mois d’affilée où le nombre de demandeurs d’emploi recule.

Le taux de chômage s’établit à 6.0%, c’est-à-dire 0.1 point en dessous du niveau de février 2017 et 0.5% en dessous du niveau de mars 2016.

La baisse est généralisée et profite aussi aux demandeurs d’emploi plus vulnérables comme par exemple les demandeurs d’emploi ayant des problèmes de santé (-7.6% sur un an), les demandeurs d’emploi peu qualifiés (-7.4%) et les personnes inscrites depuis au moins 12 mois (-7.2%).

Fin mars 2017, 5 374 personnes sont affectées à une mesure pour l’emploi. Ce chiffre est en recul de 2.3% par rapport à mars 2016, où 5.503 personnes étaient affectées à une mesure pour l’emploi.

Au cours du mois de mars 2017, les employeurs ont déclaré 3.191 postes vacants à l’ADEM, soit 70 de moins qu’en mars 2016.



