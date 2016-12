Par Maurice Fick

Jeux vidéo, matériel électronique, produits cosmétiques, bouteilles de champagne et de whisky et même des strings... tout y passe! Dans les rayons des supermarchés luxembourgeois, le vol n'a pas de limite, le voleur «n'a pas de profil type» et tend à agir en bande. Chez Cactus comme chez Auchan les équipes de sécurité mais aussi les fournisseurs s'adaptent pour mieux contrer les voleurs.

«Les doudounes sont amples pour "charger". C'est plus propice pour cacher la marchandise sur soi», sait trop bien Serge Benedic qui chapeaute l'ensemble des détectives (qui se baladent incognito en civil dans les rayons) et des «statiques» (les gardes en uniformes) du groupe Cactus. Le patron de la sécurité ne dira pas combien il emploie d'agents au supermarché du Shopping Center de la Belle Etoile à Strassen parce que «le chiffre peut être interprété par les voleurs».

Le vol de «champagnes, d'alcools forts et chers, comme les whiskys, c'est la grande tendance», ne cache pas le responsable des agents de sécurité du groupe Cactus.

Si les vêtements d'hiver compliquent la tâche des agents de sécurité, dans les faits, le vol ne connaît pas de saison. La fauche dans les grandes surfaces est quotidienne mais reste un sujet tabou. «Tout se vole. Tout ce qui a un prix se vole», pose comme une lapalissade Serge Benedic. Fait est que «ça coûte à toutes les enseignes de se prémunir du vol. C'est un budget considérable»... qui reste évidemment secret. Fait est aussi que «depuis quatre ans», le nombre de vols commis «stagne».



Une personne handicapée se déplaçant en chaise roulante a voulu voler un caméscope. Au moment de l'interpellation, elle s'est levée et est partie en courant!

Grégory Panunzi, chef du secteur sécurité chez Auchan Luxembourg, fait le même constat: «On est sur le même nombre d'interpellations avec, par contre, un piégeage accru des produits sensibles». Les «produits sensibles» ce sont tous ces produits de petite taille, très à la mode et qui sont coûteux comme le parfum, le maquillage, les montres connectées, les téléphones portables, ou tout simplement à gros budget comme les spiritueux ou les tablettes.



Les objets les plus convoités



Les voleurs font régulièrement main basse sur «les champagnes, les alcools forts et chers, comme les whiskys, c'est la grande tendance», ne cache pas le responsable de la sécurité chez Cactus. Alors qu'au Kirchberg chez Auchan, «c'est plutôt le jeu vidéo» que les voleurs convoitent le plus.

Onéreux et facilement revendables, les jeux vidéo font partie des objets les plus convoités par les voleurs sait le responsable de la sécurité chez Auchan au Kirchberg.

Troisième au «hit parade» des objets volés est l'ensemble «des objets connectés de valeur comme les GSM, les tablettes, les PC portables. C'est une tendance que l'on retrouve davantage en fin d'année», note Serge Benedic.



Suivent, dans l'ordre, tous les produits cosmétiques, les parfums, le maquillage et les inévitables lames de rasoir. Mais aussi «les produits textiles, comme nous vendons pas mal de chaussures de marque. Des gens viennent parfois avec une paire et repartent avec une autre! Il faut repérer ça...», glisse Grégory Panunzi, en levant un sourcil interrogateur.



Vols insolites



«Les voleurs sont très différents. Le voleur n'est pas nécessairement vêtu d'un blouson et de baskets. C'est aussi quelqu'un qui est en costume-cravate avec une mallette. Ou quelqu'un de 70 ans et qui peut ne pas vouloir payer ses graines de jardin! On n'a pas de profil type. Comme il n'y a pas d'âge pour voler», résume le patron de la sécurité de l'hypermarché Auchan et des parties communes de la galerie au Kirchberg, surveillés par une cinquantaine d'agents de sécurité, tous employés par le groupe lui-même.



«De plus en plus, les fabricants protègent leurs produits à la source en les équipant de pièges. Surtout que les objets sont de plus en plus petits et ont de plus en plus de valeur», nous fait constater Grégory Panunzi.

«Le vol n'est d'ailleurs par forcément une question d'argent. Chacun à sa raison pour essayer de voler», témoigne Grégory Panunzi. Et il cite l'exemple de cette «personne très classe qui a volé un string pour l'offrir à sa femme», avant d'être coincée.

Il se souvient aussi de cette interpellation plus insolite d'une «personne handicapée se déplaçant en chaise roulante qui a voulu voler un caméscope. Au moment de l'interpellation, elle s'est levée et est partie en courant!»

«Ce qui nous pose problème en ce moment, ce sont les bandes organisées et pas les personnes lambda», glisse Serge Benedic. Avant d'expliquer succinctement leur mode opératoire: «Il y un complice qui surveille les coins des rayons ou bloque carrément le passage avec son charriot pendant que l'autre "charge"».

Serge Benedic rappelle qu'il ne faut pas oublier les pickpockets qui «convoitent le rayon fruits et légumes. Comme on veut bien les choisir, forcément... le manque d'attention est plus long».

Toujours plus d'objets piégés «à la source»



«Ils sont souvent deux ou trois et ont des comportements spécifiques. Nous devons alors trouver le lien entre ces personnes» qui n'arrivent évidemment pas ensemble au magasin, explique Grégory Panunzi (Auchan). «Comme tout évolue, il faut s'adapter. Les voleurs évoluent aussi. Et nous devons trouver des parades pour les contrer. Ce qui nous oblige sans cesse à être en alerte», glisse-t-il. Avant de résumer le défi permanent des équipes en charge de la sécurité: «Nous devons anticiper ce que peuvent faire les autres. Avoir un temps d'avance, c'est ça la prévention».

Chez Auchan comme chez Cactus, la prévention se fait de plus en plus aussi dans les rayons eux-mêmes.



«De plus en plus, les fabricants protègent leurs produits à la source en les équipant de pièges. Surtout que les objets sont de plus en plus petits et ont de plus en plus de valeur», nous fait constater Grégory Panunzi. En montrant une solide boîte en plastique surmontée d'un «spider» (alarme électronique) dans laquelle est vendue une montre connectée.



La tendance se décline selon les produits. De plus en plus de colliers métalliques serrent ainsi le col des bouteilles et des étiquettes de produits sont carrément transformées en circuit intégré... pour parer au vol à l'étalage.



