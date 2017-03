(ChB) - Le ministère de l’Éducation nationale avait lancé en janvier 2017 la campagne «Wees du wéi? schreiwen.lu» pour sensibiliser le grand public aux principales règles orthographiques de la langue luxembourgeoise avec, en guise d’exemples, des citations connues tirées du patrimoine culturel luxembourgeois (littérature, films, musique).

L’élément central de la campagne, le site schreiwen.lu a déjà attiré plus de 55.000 internautes et permet d’approfondir le sujet en proposant plus d’exemples et quinze règles d’orthographe détaillées.

Il propose également une brochure téléchargeable gratuitement, qui reprend l’ensemble des règles orthographiques.

Une version imprimée de la brochure sera également distribuée, dans les prochaines semaines, dans de nombreux lieux publics (écoles, bibliothèques, communes, maisons des jeunes, etc).

Découvrez la brochure ci-après: