Depuis le début 2017, la rougeole inquiète sérieusement les services de santé en Moselle et en Wallonie qui insistent sur l'importance de la vaccination. Au Luxembourg, «aucun cas de rougeole n'a été signalé», assure le Dr Pierre Weicherding, chef de la Division de l'Inspection sanitaire qui «vaccine systématiquement les demandeurs de protection internationale nés après 1980».



Maladie infectieuse virale très contagieuse, la rougeole a touché 44 personnes depuis le 30 janvier 2017 -dont les trois quarts sont des enfants- dans les secteurs de Metz et de Forbach a fait savoir il y a quelques jours l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui parle d'épidémie.

Même cause, mêmes effets en Wallonie où l'Agence pour une vie de qualité (AViQ) a appelé fin février la population à la prudence face à une recrudescence de cas de rougeole, notamment à Charleroi, Namur, Verviers et Jodoigne. «Plus de 70 cas ont été déclarés à la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l’AViQ depuis le début de 2017 contre 7 à 8 cas d'habitude à la même période».

L'agence précisant que l'épidémie de rougeole «concerne aussi bien des adultes que des enfants» et a démarré suite au retour d'«une personne de Roumanie où sévit une importante épidémie».

«Un taux de couverture proche de 100%»



«Nous connaissons le problème de la rougeole autour de nous mais aucun cas n'a été signalé depuis début 2017 au Luxembourg. Un seul cas l'avait été en février 2016. Il s'agissait d'un monsieur qui revenait d'un voyage en Thaïlande», se souvient le chef de la Division de l'Inspection sanitaire au ministère de la Santé.

Le Dr Pierre Weicherding sait bien les séquelles que peut laisser derrière elle la rougeole -«notamment sur le système nerveux central chez les enfants»- mais se montre confiant. Et pour cause: «Nous disposons d'une couverture vaccinale très élevée au Luxembourg». Résultante du «très bon travail des pédiatres qui veillent à la vaccination d'un maximum d'enfants. Selon l'âge des enfants, le taux de couverture est proche de 100%. Il n'y a donc pas de possibilité que la rougeole se répande.»

En moyenne, «un ou deux cas de rougeole par an» à peine, «trois si c'est grave», sont signalés à l'Inspection sanitaire. Et «dans tous les cas, la rougeole est importée. Aucun ne l'attrape au Luxembourg», assure le Dr Pierre Weicherding.

«La majorité n'a pas été vaccinée correctement»

Raison pour laquelle l'Inspection sanitaire veille actuellement de très près les arrivées de demandeurs de protection internationale au Grand-Duché. Ils sont «examinés et vaccinés contre la rougeole et différentes maladies».



«Tous les demandeurs de protection internationale qui entrent sur le territoire doivent se soumettre à un examen médical», explique le chef de la Division de l'Inspection sanitaire. Lors de ce contrôle «on détecte les maladies infectieuses et on vérifie le statut vaccinal» de ces hommes et femmes venant de Syrie, d'Afghanistan, des Balkans, du centre et du nord de l'Afrique, etc.



Il en résulte que «la majorité d'entre eux n'a pas été vaccinée correctement». Raison pour laquelle «on les vaccine systématiquement». Et par deux fois. Une première fois contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle. Et une seconde fois contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la poliomyélite.



En réalité, ce sont surtout les adultes nés après 1980 qui sont exposés. «Très peu de personnes nées avant 1980 n'ont pas d'anticorps contre la rougeole», explique le médecin en se référant à une recommandation de l'Organisation mondiale de la Santé.

Celle-la même qui a dénombré 114.900 décès par la rougeole dans le monde en 2014. Soit près de 314 décès par jour. La rougeole reste d'ailleurs «l'une des principales causes de décès et de séquelles chez les enfants», rappelle le Dr Weicherding.

