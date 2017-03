(AC) - Cela fait maintenant quelques années que la fondation Sainte Irmine a été créée en vue de soutenir les projets pastoraux de l'Archidiocèse de Luxembourg. Un premier bilan confirme les développements de cette institution au sujet de laquelle nous nous sommes entretenus avec Christian Descoups qui en est le secrétaire général depuis quatre ans.



L'orientation voulue par les fondateurs de cette jeune fondation est la promotion de l'Église catholique à Luxembourg, et plus particulièrement de soutenir, à un plan national et international, les projets qui ont un lien avec une activité pastorale sur le territoire du diocèse, comme l'explique Christian Descoups. Le Conseil d'administration de la fondation comporte quatre membres et est présidé par l'archevêque Jean-Claude Hollerich, à l’origine de cette initiative. Créée le 9 novembre 2012, la fondation est d'ailleurs antérieure à la signature des conventions signées en janvier 2015 entre l’État et l’Église et ne constitue pas, à proprement parler une réponse aux initiatives gouvernementales présentées en décembre 2013, souligne Christian Descoups.

Le point d'orgue pastoral n'est pas sans rappeler pourquoi la fondation s'appelle Sainte Irmine. Elle fait référence à l'abbesse Irmine de Trèves qui a donné à saint Willibrord les terrains pour y asseoir son abbaye. Et sans le soutien de cette dernière, l'action (pastorale) et la rechristianisation du Luxembourg n'auraient jamais vu le jour. Pour l'Église catholique à Luxembourg, il s'agit, grâce aux dons versés à la fondation, de continuer à assurer les services pastoraux qui lui incombent. «Et dans le contexte actuel», ajoute Christian Descoups, «la fondation revêt d'autant plus d'importance. Nous sommes dans une période de transition, à laquelle les catholiques au Luxembourg commencent à s'habituer.



Pour que l'Église soit vivante et puisse accomplir sa mission, elle a besoin d'être soutenue. La Fondation Sainte Irmine est un mécanisme conçu pour répondre, au moins en partie, à cette fin.»



Périmètre d’intervention



Les actions pastorales concernent tout d’abord les jeunes. En effet, l’une des activités de la fondation est de soutenir, depuis sa création, des initiatives comme la participation de jeunes du Luxembourg aux Journées mondiales de la jeunesse, dont la dernière édition s’est déroulée à Cracovie pendant l’été 2016. Cette année encore, la Fondation Sainte Irmine contribuera au financement d’un voyage organisé par la pastorale des jeunes en Thaïlande: il s’agit d’aller à la rencontre des Karens, au nord du pays. Les participants découvriront là-bas des communautés vivantes et participeront activement à la construction d’un collège dans la région de Chiang Rai.



Un deuxième axe est constitué par le Fonds d’avenir de l’Archidiocèse. Ce fonds est appelé, à terme, à fournir à l’Archevêché de Luxembourg les ressources financières lui permettant d’assurer le service pastoral sur l’ensemble du territoire de l’Archidiocèse. Les ressources collectées permettront d’assurer exclusivement les salaires du clergé et des personnes en mission ecclésiale qui seront engagées après l’entrée en vigueur de la convention du 26 janvier 2015 entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Eglise catholique du Luxembourg.



Cependant, la gamme de projets soutenus par la fondation s’élargit et couvre des initiatives tout à fait diverses, toutes en lien avec l’activité pastorale conformément à l’objet de la fondation. A titre d’exemple, la fondation intervient dans le financement d’initiatives en faveur des personnes malades partant au pèlerinage diocésain à Lourdes. Une opération de solidarité a été lancée, sous l’appellation de Fonds des malades, et a quelque succès auprès des donateurs. Par ailleurs, nombre de projets liés à la démarche Reech eng Hand reçoivent le soutien de la fondation. Un autre projet, lancé récemment, porte sur le financement de la messe dominicale radiodiffusée: cette émission, très appréciée notamment des personnes âgées, est assurée avec l’appui de prestataires professionnels et requiert par conséquent des moyens budgétaires importants, explique Christian Descoups.



Qui sont les donateurs?



La fondation a actuellement 2 200 donateurs, pour l’essentiel des personnes privées. Ce chiffre signifie que la fondation a une bonne pénétration auprès du public et jouit d’une certaine reconnaissance. Il importe cependant de diversifier la population des donateurs et Christian Descoups juge qu’un potentiel de croissance existe auprès des résidents étrangers et du monde des entreprises. Ce potentiel mérite d’être exploré et d’être exploité par des opérations de sensibilisation ciblées sur des segments de donateurs, encore peu informés des activités de la fondation.



Le réalisme doit prévaloir, mais il reste, selon Christian Descoups, que la fondation est promise à un bel avenir.



www.cathol.lu

Faits et chiffres

La fondation est financée par des dons fiscalement déductibles. Son rapport annuel est accessible en ligne : www.irmine.lu Evolution du montant des dons reçus : 2013-14 : 248.000 € 2015 : 336.000 € 2016 : 388.000 € Des dons (fiscalement déductibles) peuvent être adressés à la Fondation Sainte Irmine: CCPL LU64 1111 7017 0305 0000