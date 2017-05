Par Maurice Fick



Il passe de main en main pour réchauffer le petit cœur de Manon. La jeune femme atteinte de neurofibromatose, une maladie génétique rare, voyage depuis juillet 2014 à travers le monde par le biais de la poupée de chiffon. Accueilli dimanche par Marie-Rose Hary, une marraine idéale, le doudou a une semaine pour découvrir le Grand-Duché et rêve de rencontrer Maria Teresa.



«C'est quoi le Luxembourg? m'a demandé Manon via Facebook. Elle ne sait pas non plus ce qu'est le Palais par exemple», explique avec son naturel toujours galopant et sa bienveillance palpable Marie-Rose Hary. Elle porte le doudou devenu célèbre via le réseau social comme s'il s'agissait d'un véritable petit être. Aux interrogations et à la soif de savoir de Manon Volferre, 21 ans, qui ne se déplace qu'en fauteuil roulant à Liévin, dans le Nord de la France, la marraine veut répondre en s'engageant pleinement: «Je vais prendre ma semaine car c'est une fierté et un honneur que d'avoir ce doudou: ce n'est pas donné à tout le monde!», sourit-elle.

Doudou a découvert lundi la Place de la Constitution et la Gëlle Fra en plein Mäertchen de l'Octave.

«Manon n'a que vingt-et-un ans et fait voyager ce doudou pour vivre par procuration tout ce qu'elle ne peut pas faire». Une carrière dans le médical et une vie tissée de rencontres enrichissantes font que Marie-Rose, 56 ans, mesure au gramme près tout le bonheur qu'elle va pouvoir transmettre à Manon.



Contactée il y a trois semaines par la jeune femme, Marie-Rose qui s'était portée volontaire pour accueillir doudou dès le début de l'aventure, a «pris rendez-vous avec plein de personnes pour lui faire voir le Luxembourg» cette semaine. «J'ai même envoyé un mail à la Cour grand-ducale afin que la grande-duchesse Maria Teresa veuille bien prendre le doudou dans ses bras et montrer ainsi à Manon qu'il y a une couronne au Luxembourg», explique Marie-Rose, pleine d'enthousiasme.



Première leçon de piano



La sympathique poupée lui a été remise en main propre dimanche par une dame qui l'avait accueillie à Rochonvillers. Doudou voyage avec une petite valise dans laquelle se trouve ses papiers et des habits de rechange.



A peine arrivé, il a fait la rencontre du pianiste, compositeur et auteur John-Frédéric Lippis dans son académie de piano à Thionville. «Je lui ai téléphoné samedi et il a accepté de m'accompagner au piano pendant que je lisais un poème écrit spontanément pour Manon par la conteuse Marie-Eve Bodar. Doudou a même reçu sa première leçon de piano! C'est vraiment génial je trouve», commente Marie-Rose.

Impossible de ne pas voir Marie-Rose avec le doudou de Manon lorsqu'elle traverse le Knuedler, la place centrale du cœur de Luxembourg-Ville.

Un élan d'humanité et de solidarité qui se poursuivra toute cette semaine. Lundi, Doudou a été visité Ferrero, la Zithaklinik et la «Kritzel Fabrik», l'atelier de style new-yorkais du peintre et photographe Jacques Schneider dans le quartier de la gare à Luxembourg. L'artiste «va faire un petit tableau pour Manon. Il est vraiment très gentil».



Vedette de la soirée



Ce mardi, Doudou «sera le docteur» du cabinet médical dans lequel travaille Marie-Rose. Mercredi, il rencontrera Cristina Dos Santos, une thérapeute en relation d'aide car «il ne s'agit pas seulement de le balader à gauche et à droite mais il a aussi besoin de moments de détente, qu'il soit rassuré», explique Marie-Rose. Elle l'emmènera faire un tour de la ville et de ses principaux monuments à bord d'un bus touristique jeudi.

Vendredi soir, Doudou sera la vedette d'une soirée salsa à la Brasserie de l'Arrêt à Merl avant de faire deux autres grandes rencontres le week-end. Il verra Capucine, la petite-fille de Marie-Rose et pourra assister au vernissage Morisson Mo, célèbre artiste plasticien lorrain.



Avec 43.834 km au compteur, le doudou de Manon a déjà effectué plus d'une fois le tour de la Terre et son histoire compilée en photos dans l'album souvenir de Manon a débuté par un simple appel lancé via Facebook. Manon avait perdu son doudou lorsqu'elle avait 8 ans lors d'un déménagement. L'appel lui a permis de retrouver le même doudou que celui de son enfance. Félicie, 28 ans, une conductrice de car originaire de Bretagne l'a dégoté sur internet.



Plutôt que d'opter pour l'empressement, Manon et sa famille ont choisi l'aventure. L'idée de créer une chaîne humaine pour faire voyager doudou, et indirectement Manon, a fait du chemin depuis qu'il a pris la route à Guichen en Bretagne pour parcourir la France et voyager jusqu'à Tokyo, Dakar, Copenhague, Malmö,...



Pour la petite histoire Manon avait déjà voyagé une première fois en recevant plus 13.000 cartes postales du monde entier en 2013 suite à l'appel lancé par ses parents «tant elle s'ennuyait dans son fauteuil à la maison car elle était déscolarisée», résume Marie-Rose. L'idée parentale sous-jacente étant de «créer une chaîne de solidarité pour que Manon s'intéresse à l'écriture, la lecture et apprenne à se servir d'un ordinateur».

