Guide pratique et outil d'intégration au Luxembourg, «Just Arrived» est entièrement pensé pour ceux qui débarquent au Grand-Duché. La nouvelle version est disponible au Bierger-Center de Luxembourg.



Ce mercredi 1er mars, la Ville de Luxembourg et l'équipe de «Just Arrived» ont présenté la nouvelle édition du guide pratique du résident. Entièrement actualisé et enrichi, ce guide accompagne les nouveaux arrivants dès leur arrivée au Grand-Duché, et plus particulièrement dans sa capitale pour leur intégration dans leur nouvel entourage.

Astuces et bons plans

Comment trouver un logement au Luxembourg? Un emploi? Comment ouvrir un compte bancaire ou une ligne téléphonique? Immatriculer sa voiture? Faire ses courses? Trouver des loisirs pour ses enfants? Autant de questions auxquelles répond le guide. Rédigé en français et en anglais, il oriente les nouveaux résidents dans ses démarches administratives et autres procédures qui peuvent sembler compliquées lorsqu'on s'installe dans un pays étranger et une nouvelle ville qui compte aujourd'hui 114.000 habitants.



Le guide est aussi un outil d’intégration et de convivialité. Il réserve une large place à la vie quotidienne, en présentant des sites et événements culturels, des infrastructures sportives, des restaurants et bars, des espaces verts, des idées d’escapade, des associations qui sont l’expression de cette dynamique interculturelle non seulement dans la capitale mais aussi à travers tout le pays.

Pour permettre aux nouveaux citoyens de la capitale de se retrouver encore plus facilement, les informations exclusivement liées aux services de la Ville sont identifiables grâce à des encarts bleus permettant un repérage rapide des renseignements, par exemple en matière de mobilité, d’hygiène, de crèches et de foyers scolaires ou encore d’activités de loisirs.

Un booklet accompagnant le guide et reprenant de manière concise les démarches administratives, facilitera davantage les premiers pas des futurs habitants de la Ville : ils y trouveront des informations relatives à l’inscription au registre de la population, aux possibilités de naturalisation ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise, aux listes électorales, cartes d’identité et passeports biométriques, aux certificats et copies d’actes ainsi qu’aux événements familiaux (naissances, mariages, déclaration de partenariat, décès).

