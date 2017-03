Par Virginie Orlandi

Pour la troisième année consécutive, le Luxembourg accueille les Journées Européennes de Métiers d'Art (JEMA) . Et c'est à la pépinière d'artistes située à Bonnevoie, le projet Hariko, que les artisans d'art vont s'illustrer le week-end du 1er et 2 avril.



Pilotées par l'association Interior Designers & Artisans d'Art (IDAA), ces journées ont jusqu'à présent permis à de nombreux artisans d'art de venir présenter leur savoir-faire. Et l'année dernière, ce sont près de 1.000 personnes qui se sont déplacées pour découvrir ces professionnels souvent méconnus.



"C'est surtout la jeunesse que nous souhaitons capter", explique Katty Chacun-Karapédian, "les métiers d'artisanat d'art ne sont pas reconnus à leur juste valeur alors qu'ils sont porteurs de nombreux débouchés. Il faut "rassembler la tête et les mains" comme j'aime à dire et faire comprendre aux parents que les métiers manuels sont avant tout, intellectuels".

Créer du lien



Après les bords de la Moselle et Mondorf, c'est dans la capitale que cette nouvelle édition s'installe. A Bonnevoie, dans les locaux du projet Hariko. Le thème, "Savoir(-)Faire du lien" correspond d'ailleurs bien à l'esprit du lieu qui accueille en résidence de jeunes artistes de tous horizons.

Le week-end du 1er et 2 avril, il sera possible de rencontrer en personne les 13 artistes et de parler avec eux. Un parcours à travers le pays est également prévu et plusieurs artisans ouvrent les portes de leur atelier du sud au nord du pays.



En tout, ce sont 26 métiers qui sont présentés dans les murs du projet Hariko et du Cepa (Centre pour la promotion des Arts) et neuf ateliers à travers le Luxembourg.



Des artistes "de Mains de Maître"



Des artisans exposés lors de " de Mains de maîtres" seront présent aux JEMA. Les tisserands, Lily et Pit Weisgerber-Peters, les céramistes, Anna Montanaro et Ellen van der Woude qui a reçu le prix du jury de l'exposition.

Pascale Seil, souffleur de verre et Gildas François, le tapissier décorateur qui coiffe les fauteuils.



Retrouvez le programme en détail ici.











