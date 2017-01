(ChB) - Ce jeudi matin, vers 6 heures, alors que les conditions de circulation étaient déjà difficiles à cause des chutes de neiges survenues dans la nuit et du verglas, un automobiliste a croisé la route d'un sanglier sur le CR 106 entre Schweich et Hobscheid. Heureusement, seuls des dégâts matériels sont à déplorer.

Cependant, même s'il n'a pas été blessé, le conducteur a eu le bon réflexe de ne pas sortir de son véhicule pour vérifier l'état de l'animal, car d'autres sangliers se trouvaient à proximité.

A 7 heures, sur le CR 331, entre Nocher et Kautenbach, une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture en raison de la chaussée glissante et s'est retrouvée dans le fossé en face. Elle n'a subi aucune blessure et sa voiture a été remorquée.

Peu avant 7 heures, à Pétange, dans la rue de l'Eglise, deux véhicules se sont percutés causant des dommages matériels.

A 7h30, près du rond-point à Luxembourg-Kirchberg, avenue J.F. Kennedy, là aussi deux véhicules se sont percutés. La police ne dispose pas d'autres informations.

Vers 8h00, un accident s'est produit sur la N7 entre Hoscheid et Hoscheid-Dickt: deux véhicules ont eu un accident et la route a été partiellement bloquée. Une patrouille a été dépêchée sur place pour désengorger la circulation et deux entreprises de remorquage ont été appelées car les véhicules impliqués n'étaient plus en état de rouler.

A la même heure, à Howald, rue des Scillas, un conducteur a heurté un lampadaire. La route a été en partie bloquée.

