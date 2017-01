"Construisons des ponts, pas des murs", tel est le message de Greenpeace à l'occasion de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis.



Le rassemblement symbolique a été organisé sur le "Schlassbréck" en soutien aux centaines d'actions similaires organisées dans différents pays partout dans le monde.



Ces rassemblements ont pour objectif d’opposer à la volonté de division et d’exclusion, un message d’espoir et de solidarité. “Nous souhaitions nous associer à un message positif et montrer que partout dans le monde des organisations s’unissent pour rester déterminés et soutenir la construction d’un futur qui bénéficie à chacun et pas seulement à une poignée de personnes ; une planète où l'économie devra respecter l'environnement, la santé et cesser de creuser les injustices ”, déclare Raymond Aendekerk, directeur de Greenpeace Luxembourg.



Greenpeace est convaincue que les organisations de la société civile et les citoyens, en restant unis et soudés partout dans le monde contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et le sexisme et en défendant la justice sociale, environnementale et économique, feront reculer les intérêts politiques et économiques contraires et parviendront à construire un futur de justice, de paix et respectueux de l’environnement.

