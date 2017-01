Par Christelle Brucker

Le 16 décembre dernier, un pas important a été franchi dans le vaste projet transfrontalier "liaison A30-Belval" lancé il y a plus de 15 ans: la nouvelle jonction entre Belval côté luxembourgeois et le site de Micheville côté français était enfin ouverte à la circulation.

Même s'il manque encore un tronçon essentiel, celui qui permettra de rejoindre directement l'A4, cette nouvelle voie fait déjà des heureux.

C'est le cas de Jacky, 56 ans, un habitant d'Audun-le-Tiche. Professeur de mathématiques indépendant, il travaille dans la capitale et a été l'un des premiers automobilistes à rouler sur le bitume tout neuf.

Ses parents ont été expropriés

Ce frontalier a suivi le projet dès ses balbutiements et pour cause, ses parents ont été expropriés d'un terrain qui se trouvait à Russange, sur le tracé, pour que cette route puisse voir le jour.

Alors forcément, l'attente était énorme: "J'avais hâte de pouvoir enfin emprunter cet itinéraire dont on parlait depuis tellement d'années. Depuis son ouverture, je passe par là très souvent."

"J'ai des horaires de travail irréguliers. Parfois je me retrouve dans les heures de pointe et là, matin et soir, c'est les bouchons. Même après 19h30, le trafic n'est toujours pas fluide entre Esch/Alzette et Audun!"

1.100 mètres en plus mais 3 minutes en moins

Le prof de maths a fait ses calculs: "De chez moi jusqu'à l'entrée de l'autoroute A4 à Esch/Alzette, avant je mettais 9 minutes dans des conditions de circulation normales. Avec la liaison Belval, je ne mets plus que 6 minutes, par contre, je parcours 1.100 mètres en plus."

Pour l'instant, ce chemin est encore très calme, les vacances scolaires luxembourgeoises n'étant pas encore finies: "J'ai l'impression que personne ne prend cette route. On verra lundi, quand tout le monde aura repris le travail."

Quant au futur à plus long terme, l'automobiliste s'interroge franchement sur certains points:

"Ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a des portions à 2 voies au lieu de 4 donc on peut se demander si, à l'avenir, ça suffira? Par ailleurs, dans le sens France-Luxembourg, en sortant du tunnel, on débarque sur un petit rond-point donc à mon avis ça va coincer. On aura tous les bénéfices une fois que l'ensemble des tronçons auront été finalisés."

Pour lui, ça reste une bonne chose, peu importe comment les choses vont évoluer à partir de lundi: "C'est une route de plus vers le Luxembourg donc quoiqu'il arrive, ça dilue le trafic."