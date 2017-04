(nas - Trad. MF) – En septembre 1988, le prince Guillaume faisait son entrée à l'école de Lorentzweiler. Le grand-duc héritier est revenu jeudi dans son ancienne école pour inaugurer le Complexe scolaire et sportif Jos Wohlfart.



Ses portes seront ouvertes au public ce samedi de 14 à 17 heures.

«C'est un jour spécial pour la commune de Lorentzweiler», a souligné le bourgmestre Jos Roller lors de l'inauguration du nouveau complexe. Lorsque le projet de l'école centrale et du hall sportif de Lorentzweiler avait été inauguré en 1973 sous la direction du député-maire Jos Wohlfart, personne ne songea qu'il allait devenir un projet pilote régional.

Quinze ans plus tard, c'est le futur grand-duc héritier, Guillaume, qui y entra pour y suivre son enseignement fondamental. Aujourd'hui, peu d'éléments dans les bâtiments ont été conservés de cette époque.

Après un premier agrandissement en 2005 et la construction d'une maison-relais en 2011, le hall sportif répondait de moins en moins aux nouvelles exigences. De sorte qu'une rénovation s'imposa. Coût de l'opération: 12,28 millions d'euros.

Le 12 juin 2014, les travaux ont démarré. L'ancien bâtiment a été en grande partie démoli et la nouvelle infrastructure construite à sa place.



Mur d'escalade et la salle pour VIP

Le hall de sport peut, selon les besoins, être séparé en trois espaces distincts. Il est doté d'un mur d'escalade, d'une salle de rangement, d'installations sanitaires, une buvette, une salle VIP pour 50 personnes et des tribunes pouvant accueillir 500 spectateurs. Au sous-sol, il y a quatre grands vestiaires et deux petits, des douches et deux salles de fitness.

Comme il manquait de l'espace dans l'école pour l'enseignement fondamental, cinq spacieuses salles de classe et trois plus petites pièces ont été créées dans le nouveau bâtiment. Le médecin de l'école dispose aussi maintenant d'un cabinet avec salle d'attente et vestiaire. Le nouveau hall sportif est 2,5 fois plus grand que l'ancien a résumé Jos. Roller lors de son discours inaugural.

