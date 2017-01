La Belgique va s'attaquer aux usagers wallons qui immatriculent abusivement leur véhicule au Luxembourg. Les amendes infligées aux fraudeurs seront renforcées et l’usage des plaques luxembourgeoises sera limité à 6 mois, indique sudinfo.be.

«Au Grand-Duché, la fiscalité sur les véhicules peut être considérée comme proche de zéro», explique le ministre, qui entend lutter contre ces excès.



En Belgique,poursuit le site d'information belge, les résidents doivent rouler avec des plaques d'immatriculation belge, à l'exception des personnes qui travaillent au Grand-Duché et qui disposent d'une voiture de société. Or, en Belgique, on s'est rendu compte que certaines sociétés luxembourgeoises offraient à leurs employés wallons des solutions pour créer des entreprises fictives et immatriculer ainsi leur véhicule au Grand-Duché.

D'après sudinfo.be, la Belgique va contacter les autorités luxembourgeoises afin de les sensibiliser à ces pratiques frauduleuses et les amendes en cas de fraude seront renforcées.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h30.