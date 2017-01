(MF) – Une habitante de Hesperange se trouvait chez elle avec ses deux jeunes enfants, samedi soir, quand deux malfaiteurs ont soudainement fait irruption dans la maison peu de temps avant minuit. Ils l'ont menacée d'un couteau et l'ont frappée à la tête.

Les deux hommes sont visiblement entrés en passant par la porte d'entrée. Munis de bombes lacrymogènes, ils ont rapidement fait pression sur leur victime pour lui réclamer de l'argent.



L'un des deux surveillait de près la victime tandis que son compère fouillait toute la maison à la recherche d'argent en liquide. Elle a été frappée plusieurs fois à la tête alors qu'elle soutenait ne pas posséder d'argent chez elle.



La police grand-ducale a rapidement déclenché ses recherches après l'agression samedi soir... mais en vain.



Selon des témoins, les deux malfaiteurs étaient vêtus d'habits foncés et cachaient bien leurs visages. Les deux hommes s'exprimaient en français et étaient, pour l'un, plutôt de forte corpulence et de grande taille tandis que le second était plus petit et plus fin aussi.