(ChB) - Mis en fonctionnement il y a tout juste un an, les radars au bord des routes du Luxembourg (une vingtaine actuellement) ont rapporté 12,5 millions d'euros de recettes à l'Etat en 2016.

Ça, on le savait. Mais combien ont-ils coûté et à combien se chiffre leur fonctionnement? Le ministre des Infrastructures et du Développement durable donne des précisions.

Les frais de fourniture, d'installation, les travaux de génie civil nécessaires et la création du centre national de traitement à Bertrange, ont coûté au total 11,5 millions d'euros. On ne peut donc pas dire que l'Etat se soit enrichi l'an dernier grâce aux radars.



Sans compter qu'il faut encore ajouter 250.000 euros de frais pour la liaison des données et l'électricité, et 1,5 million d'euros de dépense pour l'impression, l'envoi des courriers et les salaires de la trentaine d'agents qui travaillent en lien avec le système des radars.

L'achat et l'installation des appareils ont représenté un investissement de 11,5 millions d'euros en 2016

Gerry Huberty

Au final, en 2016, les radars ont donc coûté 14,2 millions d'euros à l'Etat alors qu'ils n'ont rapporté que 12,5 millions.

Mais François Bausch tient à souligner que se limiter à cette comparaison serait assez simpliste face aux questions complexes qui entrent en jeu quand on parle de sécurité routière et notamment des coûts réels que représentent les accidents graves ou mortels.

Cela dit, dès cette année, si les radars continuent à flasher 845 véhicules par jour en moyenne, comme en 2016, l'Etat devrait empocher un joli pactole.