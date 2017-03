Par Christelle Brucker

Un restaurant du quartier de Gasperich à Luxembourg. Tablier blanc trop grand pour sa frêle silhouette, les cheveux cachés par un filet, Chantal sort des cuisines en essuyant ses mains dans un torchon qu'elle jette sur son épaule.

Elle nous salue et prend place à table, en souriant. Des rides en éventail décorent le coin des yeux de cette petite dame de 55 ans. On devine, aux traits marqués de son visage, que la vie ne lui a pas fait de cadeau.

«On devra vendre notre maison et partir»

"Moi, je galère", lance-elle d'emblée. Onze ans maintenant que cette Française franchit la frontière en bus tous les jours pour aller travailler au Grand-Duché. Dans la vente au début, puis un peu de travail à la chaîne, avant ce job dans la restauration.

Sa situation financière est précaire et la retraite qui approche lui fait peur: "On ne pourra pas rester. On n'aura rien comme pension avec mon mari. On sait déjà qu'on devra vendre notre maison et partir. On s'est décidés pour l'Italie."

Entre ras-le-bol et sentiment d'insécurité

Ce n'est pas vraiment par idéologie que Chantal vote aujourd'hui Front national. C'est juste que les autres partis "n'ont rien fait" et qu'elle ne se sent plus en sécurité "avec les attentats" et "tout ce qui se passe".

Elle cite notamment l'agression d'un chauffeur de bus en janvier dans sa ville, Hayange, roué de coups par deux jeunes hommes pour leur avoir demandé de payer leur titre de transport.

"Ce sont des gens de l'extérieur (originaires des pays de l'Est selon la mairie FN qui s'était fendue d'un communiqué, ndlr) qui sont logés par la commune, alors ils pourraient se faire discrets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider, mais je trouve qu'on en fait trop pour les étrangers."

Hayange en 2016, l'ancien site d'Arcelor en fond, dans la vallée de la Fensch sinistrée

AFP

«J'ai voté à droite, à gauche, et ça n'a servi à rien»

"Pour moi, il faudrait que tout le monde vote blanc, pour montrer notre ras-le-bol. Dans ma vie, j'ai voté à droite, j'ai voté à gauche, et ça n'a servi à rien... Alors maintenant, je me dis pourquoi pas voir ce que Marine pourrait nous apporter?"

Hayange est passée aux mains du Front national en 2014, mais à part un peu de "ménage" aux abords des supermarchés, là où traînaient quelques marginaux avec leur bière, Chantal dit ne pas avoir noté de réelle différence par rapport à avant.

"Moi, je ne m'intéresse pas vraiment à la politique", explique-t-elle. "C'est plus mon mari." C'est avec lui et 700 autres militants qu'en novembre 2015, Chantal applaudit la chef du parti d'extrême-droite venue à Hayange soutenir son bras droit, Florian Philippot, alors candidat à la présidence du Grand Est aux Régionales.

«Elle veut revenir au franc et je lui donne raison»

"Certaines de ses idées me plaisent. La fermeture des frontières par exemple: pour moi, c'est clair qu'il faut rétablir des contrôles systématiques pour savoir qui entre sur le territoire. Cela ne me gêne pas, même en tant que frontalière, je veux qu'elle ferme les frontières, qu'elles soient hermétiques. Nous, on sera contrôlés comme avant et puis voilà."

"Elle veut aussi revenir au franc et je lui donne raison: tout a augmenté depuis l'arrivée de l'euro. Elle dit aussi qu'elle augmentera le SMIC. Les autres candidats, eux, ils n'en parlent pas de ça (Marine Le Pen ne prévoit pas de revalorisation du salaire minimum dans son programme, ndlr). Ils parlent toujours de la même chose, des problèmes qui ne nous concernent pas au quotidien."

Le 23 avril prochain, Chantal mettra un bulletin FN dans l'urne, comme en 2012, et espère bien que, cette fois, sa candidate sera au second tour, et remportera l'élection présidentielle le 7 mai.

En attendant, Chantal l'assure: une grande partie des Hayangeois qui soutiennent le Front national sont, comme elle, des travailleurs frontaliers.

